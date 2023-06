“Acaban de detonar dos bombas”: líder de Charras, Guaviare, tras amenazas de las Farc

Habitantes de Charra en el departamento de Guaviare, denuncian que hace una semana, el Frente 1ro “Armando Ríos” advirtió a la comunidad que, ante el levantamiento del cese al fuego con el Gobierno Nacional, emprenderán nuevas acciones bélicas, entre las que mencionan el ataque a la base de la Policía Nacional en Charras, dando plazo hasta el día 9 de junio para su retiro del lugar.

Por eso, ante las amenazas la comunidad realizó un plantón frente a la base de la Policía Nacional, solicitando su traslado para que no los expongan en medio de un eventual fuego cruzado en el desarrollo de algún ataque a objetivo militar por parte de la guerrilla.

Además, enviaron una carta el presidente Gustavo Petro: “Nos dirigimos a ustedes con el debido respeto para que nos colaboren retirando el puesto de control de policía que está ubicado dentro del caserío Charras, San José del Guaviare. Resaltamos que en estos momentos la población civil teme por su integridad física y mental, ya que hay amenazas de un ataque a la Estación de Policía que está en medio del caserio, esto se presenta debido a que se levantó el cese al tuego”.

Luego de haber recibido la orden por parte del frente 1ro Armando Ríos de las Farc de hacer retirar la Estación de Policía del caserío, señalan que se han presentado detonaciones de bombas cercanas al lugar como parte de intimidación o advertencia. “En estos momentos estamos en un plantón pacifico frente a la estación de policía, debido a la orden anteriormente mencionada donde nos dan un plazo máximo de 4 días (6, 7,8 y 9 de junio del año en curso)”.

En ese sentido, en entrevista con La W, María*, líder de esta comunidad, aseguró que “nos llegó una nota y nos informan que como comunidad tenemos que reunirnos y hacer sacar el puesto de la Policía que queda en el centro del caserío, tenemos que reunirnos para que no las saquen, nos dieron un plazo en donde han pasado tres días y nos quedan dos, pedimos la colaboración, esta es una voz de auxilio, no queremos tragedias, vivimos más o menos 30 familias donde tenemos niños, personas de la tercera edad que no quieren quedar en medio de un fuego cruzado”.

”Hacemos un llamado, la Policía no ha tenido choque con la comunidad, el plantón es un llamado de atención para que nos colaboren, no queremos quedar en el fuego cruzado, no queremos una tragedia y no queremos vivir desplazamiento como los que ya hemos vivido, no menos de cinco minutos acabaron de detonar dos bombas, este tipo de bombas se están escuchando desde el día que llegó el comunicado. Por favor, es un llamado”.

Cabe resaltar que en medio de la entrevista con La W, la líder de la comunidad aseguró que minutos antes se habían escuchado dos detonaciones.