Así se desarrollaron las movilizaciones convocadas por el Gobierno Nacional en Colombia

Este miércoles 7 de junio se adelantaron marchas en varias ciudades de Colombia con el fin de respaldar las propuestas de reformas presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Estas reformas están enfrentando obstáculos en el Congreso, podrían ser archivadas si no pasan el primer debate y se han visto afectadas por presuntas acusaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno actual.

Las movilizaciones iniciaron sobre las 9:00 de la mañana en varias ciudades del país, pero en Bogotá estaba la principal expectativa por el anuncio del mandatario colombiano de acompañar la movilización, esta vez no desde el balcón, sino desde las calles junto a la ciudadanía que lo eligió.

Pasada las 11:00 de la mañana, el jefe de Estado se unió a las manifestaciones en Bogotá y alentó a los ciudadanos a seguir marchando. Durante las movilizaciones, hizo un llamado a la aprobación de las reformas para asegurar los derechos del pueblo y defendió su propia integridad frente a las acusaciones dirigidas a su exjefa de Gabinete.

“Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán contra un gigante, el pueblo colombiano. Nos han acusado, han dicho casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos”, dijo el mandatario.

En defensa por las recientes acusaciones, Gustavo Petro afirmó que “acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar, allá entraron, vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino el gobierno de Santos y de Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie”.

Acto seguido, el presidente defendió la transparencia de su gobierno: “Tienen un presidente que no se deja chantajear y eso les da rabia. La Presidencia de Colombia no se pone al servicio de los grandes negocios y peculados, de los potentados de Colombia, sino que se pone al servicio de la señora que sirve los tintos”.

Desde la Carrera Séptima, a unas pocas cuadras de la Casa de Nariño, el mandatario colombiano también anunció que para el segundo semestre del año presentará dos nuevas reformas al Congreso de la República: La de los servicios públicos y la de Educación.

La vicepresidenta Francia Márquez, quien acompañó al mandatario durante el discurso de más de 45 minutos, también destacó la importancia de las reformas sociales que se adelantan en el Congreso de la Repúblico y le pidió a la ciudadanía que las siga apoyando.

“Estamos en la calle para que nuestros viejos no tengan que seguir muriendo en condiciones indignas, para que los trabajadores tengan derechos, para que a las mujeres no las acosen y tengan igualdad social, para que nadie tenga que morir en las puertas de una EPS”, afirmó la vicepresidenta.

Márquez se expresó de manera indignada ante las acusaciones del presunto financiamiento del narcotráfico en la campaña de Petro y añadió su particular interés por los viceministerios del Ministerio de la Igualdad: “yo no llegué acá con corrupción, yo no llegué aquí recibiéndole plata a narcotraficantes (...) por primera vez en la historia de este país vamos a tener un viceministerio para las mujeres, me alegra decirle a los negros, a los indígenas y a los campesinos que por primera vez van a tener un viceministerio”.

También agregó: “Me alegra decirle a la juventud de Colombia, los jóvenes a los que antes solo se les tenía en cuenta para darles bolillo y para sacarles los ojos cuando salían a protestar, hoy la juventud colombiana tendrá un viceministerio que es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”, dijo Márquez.

En la Plaza de Bolívar se congregaron varias figuras simpatizantes de la marcha como la senadora María José Pizarro, quien afirmó que hubo una movilización masiva, que evidenció el respaldo innegable al Gobierno Nacional al presidente.

También estuvo presente Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien afirmó: “creo que la gente está despertando, porque conocen al presidente, porque saben que es una persona con pantalones. Los detractores de las reformas ven amenazados sus intereses, me parece que es normal que las personas que se ven lesionadas con las reformas hagan resistencia”.

Finalmente, cabe agregar que el Distrito movilizó a 400 funcionarios con el objetivo de garantizar un ambiente pacífico durante las protestas. La manifestación en Bogotá reunió aproximadamente a 7.500 personas, por lo que se realizaron cierres viales permanentes. No obstante, como resultado se vieron afectaciones en la movilidad y en el servicio de Transmilenio.

En ciudades como Bucaramanga, por ejemplo, hacia las 3 de la tarde era la cita en la Puerta de Sol para iniciar la movilización.

Participaron el sindicato de educadores de Santander, la Central Unitaria de Trabajadores, defensores del páramos de Santurbán y comunidad en general que respalda al mandatario de los colombianos.

La marcha finalizó con total normalidad en la plazoleta Luis Carlos Galán en el centro de la capital santandereana.

En Barranquilla la concentración se hizo en la carrera 43 con la calle 42, frente al SENA. A las 10:00 de la mañana partió por la carrera 43 hasta la calle 53 y cruzó por la carrera 45 para desviarse hacia el centro de Barranquilla. Pasó el edificio de la Gobernación del Atlántico hasta llegar frente al búnker de la Fiscalía, donde se lanzaron consignas en contra del fiscal Francisco Barbosa, a quienes muchos jóvenes que hacían parte de la marcha le pidieron la renuncia, lo mismo que la procuradora Margarita Cabello