Un concejal se enfrentó con unos agentes de seguridad de empresa de valores

Santa Marta

El concejal de Santa Marta, Juan Ruiz Frutos, se fue a golpes con dos funcionarios de una empresa de valores , que se encontraban en los cajeros automáticos en un centro comercial de la ciudad, el hecho quedó en evidencia luego de que se viralizó un video en redes sociales.

Según lo manifestado por el cabildante, esperaba su turno para sacar dinero y ante la supuesta demora del personal de seguridad, se dirigió a la vigilancia para hacer uso del cajero que no estaba siendo intervenido, lo que inició un cruce de palabras que posteriormente terminó en golpes.

“Yo estaba en el cajero y por más de media hora le solicité al vigilante que me diera acceso al uso de un cajero que no está siendo intervenido, porque si ellos cuidan el dinero del banco que está en riesgo, también está en riesgo la integridad de las personas que están en la fila y es tan importante el dinero del banco como el del ciudadano y para mí es importante dejar esto claro porque ellos no son autoridad alguna”, aseguró el cabildante durante una sesión del Concejo de la ciudad.

Asimismo, aseguró que esta empresa estaría extralimitando sus funciones, poniendo en riesgo la vida de los samarios.