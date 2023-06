Galán dice que escándalo del FNA es el reflejo de falta de ideas y principios del Gobierno

Tunja

El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, calificó de grave, el escándalo revelado en Sigue La W sobre las denuncias que se expusieron que, para conseguir el apoyo de los congresistas liberales en el trámite de las reformas del Gobierno, se han recibido cerca de 250 hojas de vida para puestos que quiere ese partido en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y se han aceptado y contratado a más de 100.

“Muy grave y gravísimo, porque se sigue implementando entre el Ejecutivo y el Congreso una relación clientelista. Un Gobierno que se ve debilitado desde que se rompió la coalición y ahora por el escándalo de los audios de Benedetti y Laura Sarabia”, dijo.

Le puede interesar: Esto dijo MinDeportes sobre decisión de Fiscalía de imputar a María Isabel Urrutia

Desde Boyacá, agregó Galán: “Entonces se van a comprar votos al Congreso de la República, congresista por congresista ahí no hay ideas, no hay principios, no hay defensa de lo que a la gente le interesa sino simplemente mirar a ver qué cuota de poder obtienen”.

Finalmente, Galán espera que gente siga denunciando y siga teniendo una actitud de rechazo frente a prácticas como las que sucedieron en el FNA.