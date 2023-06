“Igac debe revisar catastro multipropósito en ocho municipios de Boyacá”: Ortiz

Tunja

Sandra Ortiz, consejera para las regiones de la Presidencia de la República, pidió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), revisar el catastro multipropósito porque se le está cobrando $7 millones de impuestos a un campesino en Boyacá.

“A muchas familias se les está cobrando, es injusto; el Igac tiene que revisar eso, es un llamado de la comunidad”, dijo Ortiz en Paz de Río (Boyacá).

Insistió al Igac que las tarifas “como lo estén organizando tienen que ser diferenciales no puede ser un territorio como Paz de Río, en donde no existen vías, agua potable, ni vías terciarias y donde no hay salud se den este tipo de impuestos”, explicó la funcionaria del alto Gobierno.