Turistas en Cartagena naufragaron cuando navegaban hacia las Islas

Cartagena es tendencia en Twitter, esta vez, por una mala experiencia que vivieron turistas españoles que aseguran estuvieron a punto de perder su vida.

“Mi pareja y yo habíamos organizado el viaje unos meses antes y desde antes de salir de España contratamos un tour en Cartagena que nos incluía: recogida en el hotel, traslado a Playa Blanca - Barú, tour en “catamarán” por las islas el rosario, snorkel, etc. Lo pintaron demasiado bien”, relató el turista.

Señaló, “luego de casi dos horas en un bus llegamos a la Playa Blanca, (muy bonita, por cierto), en la que no pudimos estar ni 5 minutos tranquilos debido a la ola de vendedores que querían ofrecernos todo lo que podían, se nos sentaban en la misma tumbona que nosotros a insistir e insistir para que compráramos cosas. Nos recogieron a los pocos minutos para llevarnos al tour por las islas, en el cual íbamos en una pequeña lancha un grupo grande de personas, mi pareja pidió un chaleco cuando íbamos en la lancha y el chico le dijo que no había suficientes, nos alarmamos un poco, pero continuamos sin saber lo que se vendría”:

“Mientras estábamos en Altamar veíamos que la lancha daba fallos, se apagaba constantemente y los lancheros se reían entre ellos (comenzaban a sacar combustible de unas botellas plásticas para ponerle a la lancha), nos alarmamos más cuando uno de ellos le dijo al otro que no habían comprado suficiente para volver y comenzaron a pedir combustible a otras embarcaciones las cuales por obvias razones se negaron. A medida que íbamos de camino el viaje se volvía cada vez más imposible, nos quedamos parados durante periodos de 5 a 10 minutos en medio del mar desesperados, gritando como locos y pidiendo auxilio, (había niños, y gente adulta que no sabíamos nadar); las olas empezaron a empaparnos todo lo que teníamos, llegó un momento en el que la lancha no prendió más y los lancheros comenzaron a gritarnos que nos tirábamos al agua porque ahí íbamos a quedar”, contó el turista español.

Explicó, “la mitad de la gente se tiró, algunos pidieron ayuda a otras lanchas que iban pasando por la zona y la otra mitad nos quedamos en medio del agua hasta que la lancha se dio vuelta. Comenzamos a intentar buscar una orilla, pero estábamos tan lejos que no sabíamos hacia donde ir, comenzamos a seguir a los lancheros que nos habían dejado tirados ya que ellos sí sabían dónde estaba la orilla. En mi corazón solo le pedía a Dios que nos ayudará a salir de esa, mi pareja sin chaleco salvavidas era lo que más me preocupaba”.

Gracias a Dios había una familia pasando por la zona donde fuimos a parar, (ya que no era una playa concurrida), llegaron a socorrernos junto a otros pobladores. Ninguno de nosotros perdió la vida y quienes habían desaparecido fueron encontrados en el momento. Hubo varios heridos por erizos, por golpes, cuando la lancha se dio vuelta la mayoría de la gente perdió todo lo que tenía a mano, pasaportes, teléfonos, cámaras fotográficas,entre otros elementos. Pero lo importante fue que salvamos nuestra vida y pudimos continuar con el viaje a pesar del trago amargo”.

“Hicimos un grupo de WhatsApp con las personas de la lancha para intentar hacer justicia, pero aún con abogado no logramos nada, 6 días después de lo nuestro nos dimos cuenta que otra lancha sufrió lo mismo y falleció una persona.

¡Por favor! les ruego que si van a Cartagena tengan mucho cuidado con que empresa van a hacer un tour, muchas te venden humo y arriesgan tu vida. Yo hoy lo estoy contando como testimonio, pero pudo haber sido una tragedia”, concluyó.

La capital de Bolívar, en esta temporada turística de mitad de año, espera recibir más de 1.000.000 millón de turistas de todos los lugares del extranjero.