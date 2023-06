JEP: piden medidas cautelares para Casa del Florero y otros lugares por caso Palacio

Helena Urán, hija del exmagistrado Carlos Urán asesinado en la retoma del Palacio de Justicia, le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretar medidas cautelares sobre la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el antiguo cementerio del Sur (hoy Parque Zonal de Villa Mayor) como sitios de memoria histórica y en el marco de la búsqueda de desaparecidos.

Lo anterior, al señalar que estos sitios donde se comprobó que fueron torturadas víctimas e incluso desaparecidas, deben contar con un componente que rinda memoria a las víctimas y se resalte las victimizaciones que sufrieron al indicar que el estado ha incumplido con dicho deber.

“Esto último ha permitido que se niegue la construcción de una memoria histórica sobre los hechos de la toma y ataque al Palacio de Justicia y las responsabilidades por los crímenes cometidos en el marco de este caso. A lo anterior se suma que, para el 7 de febrero de 2023, no se había dado cumplimiento a la medida de satisfacción relacionada con la realización de un documental audiovisual sobre los hechos del caso, las víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares” sentenció Urán representada por el grupo UMAIN.

Aunque la petición tiene como fin principal la conservación de estos sitios y resaltar su importancia para el caso del Palacio, resaltaron que por ejemplo en el cementerio del Sur, hoy Parque Zonal de Villa Mayor, se comprobó que fueron enterradas distintas víctimas en fosas y a la fecha 5 fallecidos siguen sin ser encontrados, por lo que pidieron al magistrado Gustavo Salazar tomar las decisiones que corresponda.

Particularmente frente a casos como el de la Casa del Florero, pero especialmente la Escuela de Caballería, sentenciaron que estas han sido modificadas unilateralmente sin que exista un protocolo y concertación con las víctimas, por lo cual pidieron su protección.

“No se cuenta con un protocolo que tenga como objeto la búsqueda, identificación y entrega de restos en los tres lugares usados para torturar y dar por desaparecidas a las víctimas (Casa del Florero, Cantón Norte y Cementerio del Sur), así como tampoco ha habido un esfuerzo mínimo por resignificar esta infraestructura como lugares de memoria histórica” concluyeron.

Asimismo, resaltaron que el propósito de la actuación también se fundamenta en acciones de reparación simbólica que “tienen la vocación de consolidar la paz y contribuir significativamente a la dignificación y reconocimiento de las víctimas”.