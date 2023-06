Hablan familiares de secuestrados por el ELN

En poder del ELN estarían secuestrados Jennifer Arboleda Millán, esposa de un oficial del Ejército, y Euclides Alexander Romero González, taxista. Ambas retenciones ocurrieron en el departamento de Arauca en medio de las negociaciones del cese al fuego del Gobierno con este grupo Armado.

A propósito, Ferney Beltrán Romero, sobrino del taxista secuestrado, pasó por los micrófonos de Sigue La W para dar claridad de cómo está la situación y si han sabido algo de su familiar.

“Lamentablemente de mi tío no sabemos nada, solamente que el martes fue raptado por este grupo al margen de la ley. No se han comunicado, no han dado una prueba de supervivencia de mi tío y la muchacha que está en su compañía”, señaló.

De esta manera, mencionó que no saben tampoco en dónde está el carro con el que trabajaba Euclides Romero.

Además, Ferney Beltrán mencionó que “en ningún momento mi tío nos manifestó amenazas en su contra”.