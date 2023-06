Precandidata a Alcaldía de Cali denunció comentarios descalificantes a su aspiración

La puja electoral por la Alcaldía de Cali pasó de propuestas a supuestos ataques entre las campañas de los precandidatos, Diana Rojas y Alejandro Eder.

La exconcejala denunció que Alberto Hadad, asesor de ex alto consejero presidencial para la reintegración, se coló en un evento suyo y les pidió a sus invitados pagarle un master en el exterior, desacreditando así su formación profesional.

Ayer, Alberto Hadad, que está con @alejoeder, se coló a un almuerzo de mi campaña a “saludar”, tomó el micrófono y les pidió a los asistentes que me pagaran un máster en Boston, Washington, o en el exterior. Luego dijo que "el escogido" es Eder y que a mí me toca en 4 años. pic.twitter.com/nqnHs18bEF — Diana Carolina Rojas 🥐 (@DianaRojasCali) June 15, 2023

Además, habría aprovechado el espacio para promover la candidatura de Eder.

“Yo no podía creer lo que me estaba pasando, uno no puede ser tan irrespetuoso y ser tan inconsciente de darse cuenta que está en una reunión con un grupo de personas que me están acompañando, que quieren escuchar mi discurso y salir sin ningún problema a hablar de los beneficios que va a tener la ciudad al mando de otra persona”, señaló.

Diana Rojas, le pidió respeto al exsecretario de Tránsito de Cali y señaló que, “No haber nacido con una beca en Estados Unidos no me invalida para ser alcaldesa de Cali. A mucho honor pagué mi carrera en la Autónoma y mi máster en Los Andes. ¡Con esa patanería no vamos a cambiar a Cali!”

Frente a lo ocurrido, las voces de apoyo hacia la precandidata no se hicieron esperar. Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal Roberto Ortiz, quien cuestionó el trato de Hadad hacia las mujeres.

Mi solidaridad con @DianaRojasCali, fue mi compañera en el Concejo de Cali, mujer valiente y frentera, con grosería y machismo hacia ella no se puede reconciliar una ciudad.



El no haber nacido en cuna de oro no significa que no pueda aspirar a la Alcaldía de Cali.



Sr Hadad esa… https://t.co/bYWlfJ59IX — Roberto Ortiz (@robertoortizu) June 15, 2023

Por su parte, Alejandro Eder, quien expresó respeto por Diana Rojas, señaló que el malentendido debe ser resuelto entre su asesor y la precandidata, desde la cordialidad.