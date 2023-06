Servicio Geológico Colombiano evalúa si baja el nivel actividad del volcán a amarillo

Manizales

Las pocas o mínimas variaciones en la actividad diaria del Volcán Nevado del Ruiz ha generado que el Servicio Geológico Colombiano evalúe la posibilidad de retornar a nivel amarillo, ya que desde hace 77 días cambió a naranja y esto por el elevado número de sismos, algunos de fuerte intensidad y las variaciones en la temperatura.

Jhon Makario Londoño, director Técnico de Geoamenazas de la entidad entregó detalles y dijo que, aunque este cambio en el nivel de actividad no es inminente, el Servicio Geológico insiste en que seguirá haciendo ese seguimiento para poder tomar decisiones, pero es reiterativo en que la comunidad no puede bajar la guardia debido a que es un volcán inestable y con variaciones importantes en su actividad.

“Si esta actividad continúa en los niveles que está y no se reactiva nuevamente, en este caso estamos viendo que las columnas de ceniza han ido disminuyendo tamaños, pero continúa la emisión de ceniza, que eso ya es un parámetro digamos que importante la evaluación de la actividad de un volcán, el hecho de que está saliendo de ceniza todavía quiere decir sigue inestable, pero si empiezan a mostrar cierta disminución, podemos tener la posibilidad de que se pueda disminuir el nivel a amarillo, aunque todavía continúe emitiendo ceniza, pero en menores cantidades. Por eso es importante, no bajar la guardia y no creer que por el hecho de disminuirse es la actividad de algunos parámetros el volcán ya está en un nivel de actividad muy bajo”, expresó el funcionario.

