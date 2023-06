“Todos tenemos luces y oscuridades”: psicóloga explica el concepto de un matrimonio feliz

Las relaciones humanas, que van desde amistosas hasta de pareja se caracterizan por lo que sería buscar un beneficio mutuo entre ambas personas. Más aún cuando en materia de pareja se “sube un escalón” y se llega a concebir el matrimonio.

Sin embargo, estos matrimonios suelen pasar por algunas crisis ya sea por mal entendidos, desacuerdos o porque la relación debe pasar por ese momento.

Por este motivo, la psicóloga clínica, Aielet Zik habló en los micrófonos de Salud y Algo Más sobre algunos consejos para superar estas crisis y llegar a tener un matrimonio equilibrado.

A la psicóloga se le cuestionó por claves para un matrimonio feliz, y mencionó que “son varias claves, pero si te pudiera dar una que para mí es la mas importante, tiene que ver con aprender a comunicarnos de manera saludable”.

Además, mencionó que el ´ámbito familiar también tiene una determinada influencia sobre la vida de pareja en los seres humanos.

“Cuando nos relacionamos con alguien y nos enamoramos, realmente hay una cantidad de cosas que pasan que son inconscientes y esto lo hablo desde el ámbito familiar, se hablaba de la comunidad de destino y esta comunidad decide que elegimos pareja de acuerdo con las heridas que nuestra transgeneracional no ha podido sanar”.

Por otro lado, la psicóloga Zik se refirió a los límites que las personas trazan en sus relaciones. “Cada persona tiene su propia historia y construye sus propios límites, la infidelidad, por ejemplo, hay gente que no la perdona y otros que sí, por eso es tan importante saber cuáles son mis límites, qué estoy dispuesto a dar y en qué momento me voy y me voy en paz”, contó.

En la misma línea, explicó el concepto de idealizar a la persona con la que se están, dejando entre ver que “cuando tu idealizas a alguien, es muy fácil desidealizarlo, cuando convives y te presentas como eres, porque cuando nos enamoramos y sacamos lo mejor de nosotros es maravilloso, pero todos tenemos luces y oscuridades y en la convivencia es cuando se ve, entonces a veces las personas se frustran porque se dan cuenta que hay cosas no tan maravillosas que tienen la persona

En otro aspecto, se refirió a las comparaciones que las personas suelen hacerse con otras parejas y enfatizó en que “si uno se compara suele ver que otras relaciones son mejores que la de uno, pero resulta que todas las relaciones tienen pasto verde y pasto no tan verde”.

Y que en este sentido “uno no está con la pareja equivocada, lo que hacemos es relacionarlo con llenar un vacío que nosotros tenemos”.

Además, la experta se refirió a lo que a veces la persona considera como incompatibilidad, y explicó que eso “depende de cada persona”.

Ya que según dice, “la incompatibilidad eso depende del nivel de apertura que tenga cada una de la pareja, hay cosas en las que se puede ser compatible, por ejemplo, el mismo tipo de comida, pero cuando ya se convive mas frecuentemente resulta que él se volvió deportista y quiere alimentarse diferente, en ese momento entra una incompatibilidad que uno estaba al comienzo y eso hace que surjan inconvenientes”.

Dijo finalmente en materia de ‘reconquistar’ que se trata de “no quedarse en la resignación, porque cuando uno se queda desde ahí, termina mal, es saber que la vida me pide que me quede aquí y verlo como una gran oportunidad para aprender en esa relación”, cerró.

Finalmente dijo que todo el tema abordado se trata de “aprender a ceder, a negociar a llegar acuerdos, de eso se trata la vida, lo que pasa es que en ninguna parte nos enseñan y a las personas les cuesta trabajo, y pedir ayuda es muy valiente”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: