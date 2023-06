Es propuesta que aparece en mal momento: Camilo Gómez por fondo multilateral para el ELN

Este viernes 16 de junio, desde Alemania, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la posibilidad de crear un fondo multilateral internacional para que el Ejército de Liberación Nacional deje de secuestrar y extorsionar. El mandatario dejó claro que aún que no es un tema que se haya tocado oficialmente en la mesa de negociaciones con esta guerrilla es una ‘posibilidad a futuro’.

“Es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo, por eso se llama proceso, De ahí es que sale la palabra proceso de paz”, dijo el presidente.

Por tal razón, en W Fin De Semana se conversó con Camilo Gómez, ex alto comisionado para la paz, sobre la posibilidad de crear este fondo multilateral

“ Es una propuesta que aparece en muy mal momento porque coincide con otras propuestas en la que se les da beneficios a grupos armados”, dijo en su primera intervención.

Sin embargo, también mencionó que “pero tampoco es una propuesta nueva, hacia 2002 o 2001 el ELN propuso que para que el cese al fuego, que se discutía, fuera objetivo pedían que el Estado les diera plata o la comunidad internacional lo hiciera”.

Además, añadió enfáticamente que “sería absurdo ceder en eso (la propuesta del fondo), no lo hicimos en 2002, en vez de dar plata a campesinos se le da a guerrilleros para que no secuestren pero sin ningún control, no se puede verificar que no estén haciendo actividades delictivas sin ningún tipo”.

Porque según explicó, “el ELN está en las mismas de siempre”.

Ya que, según dijo, “esta película que veo yo es como un deja vu, es más o menos lo mismo que pasaba hace años, el ELN no son más organizados, son la mata del despelote en todo su sentido organizativo”.

Y que, por esta línea, “es imposible aspirar a tener control sobre toda la gente del ELN”

Además, explicó sobre los límites hasta donde el Gobierno puede ceder y dijo puntualmente que “la Constitución es la que pone los límites y se pasaron hace rato”.

Finalmente hizo un paralelo entre el proceso de paz con las Farc y explicó que “son dos etapas distintas, no fui el más partidario del proceso de paz con Santos, pero tengo que reconocer que cuando se hizo lo de dar alimentos, estaban concentrados en zonas específicas con un cese al fuego controlado, pero con el ELN no lo está ni lo va a estar nunca”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: