Mi arte representa a las mujeres: colombiana que expondrá su obra en el Rockefeller Center

Maria Esther Panesso, será la primera artista colombiana que expondrá su obra en el Beka Museum en el Rockefeller Center en Nueva York.

Por este motivo, Panesso habló en W Fin De Semana sobre cómo llegó a realizar este hito.

“Nací en Bogotá, pinté toda mi infancia porque mi papá quería que fuera artista, mi papá fallece cuando yo era menor de edad entonces sufro un bloqueo”, dijo.

Contó que posterior a eso “tomo la decisión de estudiar administración de negocios internacionales y me propongo ser la mejor alumna, obtengo un promedio de 4.9 y me becan para estudiar otra carrera y escojo derecho, comienzo a representar mujeres que han sufrido violencia, y sobre eso se trata mi arte, representa a las mujeres”.

Ya que según dice, “ quiero pintar a las mujeres no desde la debilidad sino desde la fortaleza, muestro mujeres empoderadas, bailarinas de ballet porque siento que representan que, si uno se cae, se debe levantar ”.

Finalmente relató que fue gracias a un desconocido que estará el 7 de julio presentando su obra en ese escenario. “Él me llama y me dice que un señor de un museo en Nueva York vio mi obra y quedó encantado, y el día que me llaman y me dicen que voy a exponer quedo absolutamente asombrada”.

