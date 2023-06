Solicitar intervenir medios de comunicación atenta contra garantías del periodismo: Flip

Jonathan Bock, director de la Flip habló este 18 de junio en W Fin De Semana sobre el panorama general de los medios de comunicación en el país.

Mencionó que solicitar intervenir medios de comunicación es “desconocer los estándares periodísticos, porque precisamente atenta contra las garantías del periodismo ”.

Por la misma línea dijo que “también es fomentar un ambiente de criminalidad ante los medios de comunicación”.

Por otro lado, también dejó claro que “no es cierta la idea que se ha querido instalar de que los medios de comunicación no tienen límites o el ejercicio de la libertad de prensa no tiene administración, eso no es real”.

Finalmente, mencionó que “hemos enviado mensajes a la Presidencia advirtiendo sobre esto reiterando la necesidad de que esto debe tener un punto final, se debe entender que estos señalamientos son violentos”.

