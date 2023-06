Almagro no ve “avances” en Venezuela para que reintegre sistema de derechos humanos de OEA

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este martes que Venezuela “ha colapsado completamente” y no ve “avances visibles” para que el país reintegre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como propone Colombia.

En abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ante el Consejo Permanente de la OEA, su órgano ejecutivo, que intenta que Venezuela vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Meses antes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se mostró “muy receptivo” a reconsiderarlo, aunque su país salió de la OEA en 2019 por discrepancias, sobre todo después de que Almagro no reconociera a su gobierno.

Almagro deja la puerta abierta para la vuelta, siempre que se cumplan unos requisitos.

“Somos una comunidad de democracias y no excluimos nunca a nadie. Se han autoexcluido algunos que no han podido dar la medida en la defensa de la democracia o en la promoción y protección de los derechos humanos en sus países”, declaró en rueda de prensa, el día antes del comienzo de la 53ª Asamblea General de la OEA.

“Las puertas están abiertas para su reingreso como países democráticos y como países promotores y protectores de derechos humanos”, añadió.

El problema, según él, es que “no hay avances visibles, ni en el funcionamiento democrático en el país, ni en la protección y defensa de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos, ni en la justicia, ni en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”.

“No los hay, esa es la realidad”, insistió Almagro, para quien el país “ha colapsado completamente”.

“Toda la institucionalidad ha colapsado”, desde las instituciones que se ocupan de los temas alimentarios, la vivienda o incluso aquellas que deben “proteger la integridad o el control territorial del país, como el propio ejército”, declaró.

Para él, la lista de problemas por resolver en el país, inmerso en una crisis migratoria y humanitaria, es larga.

“No hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, no hay probidad republicana en el manejo de las cuentas públicas, no hay ni siquiera una independencia del crimen organizado de otras actividades”, se quejó.

El desafío actual es conseguir avances visibles, lo cual se logra mediante “un proceso de acumulación política”, dijo.

Almagro cita las iniciativas de la OEA para “deslegitimar al régimen, condenar su sistema de elecciones, condenar sus crímenes de lesa humanidad y también apoyar los procesos de diálogo, buscar las fortalezas que hay todavía de reflejos democráticos dentro del país, buscar soluciones para la grave crisis humanitaria”.

Aunque el Gobierno de Maduro concretó su retirada de la OEA en 2019, la organización aceptó como representante del país a un opositor venezolano hasta que la propia oposición puso fin, en enero de 2023, al gobierno provisional que presidía el líder Juan Guaidó.