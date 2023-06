CUT no descarta un paro tras el hundimiento de la reforma laboral

Tras el hundimiento de la reforma laboral, empresarios celebraron que el proyecto no haya llegado a buen puerto en el Congreso de la República, mientras que los trabajadores representados por las centrales obreras, en su mayoría mostraron su inconformidad con lo ocurrido, asegurando que los congresistas de oposición al Gobierno Petro no cumplieron con su trabajo y evitaron que la idea por la que gran parte del país voto se hiciera realidad.

Ante el escenario, en W Radio, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, tras criticar la estructuración de la reforma hundida, aseguró que ahora hay una nueva oportunidad para crear un articulado más incluyente, manifestando “la verdad es que a nosotros no nos gustó la reforma laboral desde el comienzo, yo creo que siempre clamamos por un proyecto de reforma laboral nuevo que interpretara las necesidades que tiene el mercado laboral colombiano, que va dirigido a los 16 millones de desocupados e informales y esta reforma lamentablemente no lo tenía, creo que la reforma se equivocó de rabo a cabo y ahora surge una oportunidad democrática generada en el Congreso y es plantear una reforma que se incluyente, que consulte todas las voces del país, todas la fuerzas vivas, sindicatos por supuesto los empresarios, la academia, los centros de investigación, entidades tan importantes como el Banco de la República, Fedesarrollo”.

En su análisis desde el lado empresarial, Cabal, expresó que la reforma laboral lo único que tenía bueno o aceptable era el avance concertado para el sector agro.

En cuanto a las críticas, donde las centrales obreras aseguran que los empresarios no tienen la voluntad de realizar la reforma laboral, el líder gremial, expresó que es un error considerar que el tejido empresarial son únicamente los grandes capitales del país, desconociendo que el 96% del empresariado nacional según cifras del Dane, son micronegocios, mientras que otro 3% son pequeñas y medianas empresas, allí reiteró que “son 5 millones de colombianos que hacen con mucho esfuerzo empresa y que iban a ser totalmente perjudicados, no solamente ellos, si no sus trabajadores, porque a muchos les iba a tocar con los altos costos laborales lamentablemente dejar de contratar o inclusive reducir sus turnos de trabajo o despedir”.

Agregó, que entonces no se trata de no querer acompañar el proyecto de reforma, pero que lo que se busca es que sea un proyecto incluyente.

La otra cara de la moneda se encontró en gran parte de los sindicatos del país, en especial desde la Central Unitaria de Trabajadores, la cual aceptó que el hundimiento del proyecto significó un gran golpe para sus anhelos de reestructurar el mercado laboral nacional, así las cosas, Fabio Arias, Fiscal de la CUT, manifestó “el país no son solamente los empresarios, el país también somos los trabajadores y lo que se propuso en esa reforma que nosotros respaldamos era recuperar unos derechos que hemos perdido en estos 33 años de aplicación del modelo neoliberal en Colombia, por tal motivo persistimos en que el país no puede atender solamente a los empresarios, también debe atender a los trabajadores y por tal motivo le vamos a decir al Gobierno una y otra vez que requerimos que se vuelva a presentar la reforma, que nosotros la iremos nuevamente a respaldar sea en sesiones extraordinarias, ojala que lo sea y en su defecto que sea presentada nuevamente el 20 de julio”.

Ese pronunciamiento de la CUT fue acompañado de la advertencia de que la nueva reforma laboral que se presente irá acompañada de un mayor grado de movilización social con el fin de que el Congreso de la República, entienda que no puede seguir dando la espalda al país, atendiendo a su vez solamente las voces de los empresarios.

El líder sindical agregó “los trabajadores cada vez que hablamos de movilización social pues son diversas modalidades, inclusive la protesta, la concentración, la marcha e inclusive el paro, por su puesto, nosotros nunca hemos renunciado a eso, para nosotros los trabajadores si hay alguna acción política que genera derechos es la huelga y el paro, es decir no la descartamos en ningún momento, ojalá que no tengamos que recurrir a ella porque no nos gusta tampoco, alguna gente cree que nosotros estamos únicamente para hacer paros, no, nada de eso, pero evidentemente vamos a intensificar la movilización social”.

Finalmente, la CUT aseguró que se insistirá en que se presente nuevamente la reforma laboral, teniendo en cuenta nuevos elementos pero enfocada principalmente en recuperar derechos para los trabajadores y que ponga en línea al país con las normas internacionales de la OIT, la cual había dado su apoyo a la reforma hundida.