JEP: Alias ‘Macaco’ promete destapar sus vínculos con la fuerza pública y políticos

La W conoció el documento que el exjefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’, le entregó a la JEP luego de que en abril pasado le fuera solicitada su respuesta a si tenía voluntad o no de asistir a una Audiencia Única y jugarse su última chance de entrada a ese tribunal.

En el documento, el excomandante paramilitar reafirmó su voluntad de presentarse a la diligencia en las condiciones que le fueron impuestas por la magistratura, y además, anticipó que demostrará su condición de punto de conexión entre las Fuerzas Militares y el paramilitarismo en el centro del país y otras zonas.

“Sí estuve incorporado material y funcionalmente a la fuerza pública, porque actué como bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y nosotros los paramilitares, en los hechos que me permitiré relacionar y que me reservo el derecho de ampliar, en la fecha y hora que se me asigne para la audiencia”, señala el escrito en poder de W Radio.

De hecho, prometió entregar pruebas de las acusaciones que hará en las sesiones de audiencia a las que sea convocado, y anticipó que hablará de los miembros de la fuerza pública, autoridades civiles (políticas y de otra índole) con las que se relacionó y donde según sus palabras desarrolló “las actividades propias de la defensa del estado y ser el estado donde este se encontraba ausente por miedo o inoperancia” dijo ‘Macaco’.

“Especificaré mi responsabilidad por los patrones macro-criminales ejecutados conjuntamente con las fuerzas armadas regulares, y el Bloque Central Bolívar, del cual era su comandante político y militar, especificaré fechas, lugares, nombres de personas, cargos y las pruebas que acrediten mis afirmaciones” adelantó Carlos Mario Jiménez a la JEP.

Adicionalmente, ‘Macaco’ (de quien la Sala de Definición estudia si tras el documento en mención y otros requerimientos lo cita a diligencia) prometió también esclarecer las condiciones en las que se vinculó al conflicto en la década de los noventa financiando primigenios grupos de Autodefensas.

“Municipio de Caucasia, corregimiento de Piamonte, donde comencé a financiar los incipientes grupos de Autodefensa, haciendo aportes en dinero, en efectivo, cuyas cuantías precisaré el día de la audiencia” señaló Jiménez.

También anticipó que aportó algunos “inmuebles de carácter rural, cabezas de ganado, suministro de armamento de largo y corto alcance, y radios de comunicación” a esos grupos armados, como preámbulo de su posterior relación con la fuerza pública: “desde que me involucré en este proyecto de vida, inicié una estrecha relación con los miembros de la fuerza pública acantonados en mi zona de influencia” narró al despacho.