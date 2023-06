No cuentan con capacidad militar para dar respuesta: embajador EE.UU sobre crisis nuclear

El embajador Dennis Ross estuvo en La W entregando detalles sobre el acuerdo de Estados Unidos con Irán el cual busca evitar una crisis nuclear.

Dennis Ross embajador para los Estados Unidos conversó en La W el objetivo del acuerdo informal no escrito, que algunos funcionarios iraníes han catalogado como “un cese al fuego político”.

“No creo que se pueda crear un acuerdo inminente, pero si se están evidenciando cambios, aunque con discusiones indirectas (…) Estados Unidos mediante conversaciones con Irán, ha levantado algunas sanciones y como resultado se espera que el próximo paso y resultado sería ver a los tres estadounidenses que están en prisión en Irán ser liberados y si ese paso se llega a dar, vamos a ver más cambios en el futuro, eso sería lo lógico”, afirmó el embajador Ross.

Estados Unidos estaría dejándole claro a Irán que, si se llega al 90% de la producción en pureza de uranio, Irán pagaría un precio muy alto “No cuentan con la capacidad militar para prevenir y dar respuesta, ese es el alto precio que pagarán si llegamos al porcentaje esperado en producción, siendo este el mensaje directo de la administración presidencial de Biden”.

En Bielorrusia acabó de recibir misiles, bombas nucleares por parte de Rusia, Lukashenko dijo que son 3 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki, no teme él que Putin, si la guerra no va como la espera, empezará en su territorio a utilizar armamento táctico en Ucrania: " Putin quiere intimidar a los aliados en Europa pero si se llevarán a cabo podría complicar la alianza entre países por ejemplo la que se tiene con China, por eso no creo que Putin vaya a cumplir con las amenazas (…) no son creíbles estos atentados porque les saldría muy costoso a los dos países en todos los aspectos”.

Es importante tener presente que Rusia y Bielorrusia firmaron el pasado 25 de mayo un documento que define los procedimientos para mantener armas nucleares en Bielorrusia como medida de respuesta a la actividad nuclear conjunta de la OTAN.

