Estas fueron las principales conclusiones del Desafío Venezuela

Tras casi 10 meses de reapertura de la frontera colombo-venezolana, los diferentes sectores comienzan a discutir cuáles están siendo los puntos de encuentro para hacer avanzar la relación diplomática y comercial entre países y, también, los principales obstáculos para su consolidación.

Para profundizar en las opiniones en este tema, Prisa Media organizó el foro ‘Desafío de Venezuela: logros y obstáculos en la nueva relación bilateral’, un espacio en el que cuarenta expertos expusieron sus lecturas de este tema en tres aspectos principales: relaciones comerciales, desafíos en cuanto a migración y seguridad fronteriza y oportunidades a futuro en materia energética.

“No hemos desarrollado una narrativa propositiva en las oportunidades que significa esta reapertura. Siempre nos están ganando las malas noticias, los mensajes xenofóbicos, los problemas de seguridad ciudadana (...) los gobiernos locales y regionales deben articular información, de manera que podamos transformar este gran reto en una gran oportunidad para el país”, comentó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, una de las autoridades regionales invitadas al evento.

Los retos y oportunidades que trae esta nueva etapa de intercambio comercial con Venezuela

A finales de septiembre de 2022, el Gobierno de Gustavo Petro logró acordar la reapertura de la frontera con Venezuela y reactivar los vuelos hacia el vecino país tras siete años de distanciamiento e inestables avances diplomáticos.

En esta última década, Venezuela ha sufrido una de las recesiones más fuertes en el mundo. En tres años su PIB llegó a reducirse cerca de un 30%, lo cual significó también una reducción del mercado y, por ende, de las exportaciones e importaciones con otros países. Esta reducción impactó el comercio internacional de Colombia con este país, pues en 2008 se llegó a registrar un intercambio comercial de bienes y servicios superior a los 6.000 millones de dólares.

Precisamente, una de las metas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es acercar al país de nuevo a esos dígitos. El ministro Germán Umaña mencionó que esperan cerrar este período presidencial con una cifra de intercambio comercial de 1.000 millones de dólares. Actualmente, según María Luisa Chiappe, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana, se registran 632 millones de dólares en exportaciones, “un logro teniendo en cuenta que veníamos de nada”, agregó.

Los expertos presentes coincidieron en que aún hay un buen trecho de camino por recorrer y que, además, estos procesos de recuperación económica son progresivos. “Debemos entender que ha habido un cambio en la composición del mercado venezolano. Antes éramos exportadores de bienes y consumo en primer lugar, ahora es un mercado de maquinaria y equipo, de materias primas, un poco más sofisticado que antes. Tenemos nuevos competidores como China, que hoy es el primer proveedor de Venezuela, mientras que Colombia está en el cuarto lugar”, comentó Chiappe.

Los presentes mencionaron cuatro elementos claves para seguir fortaleciendo las relaciones comerciales: aclarar el panorama de los acuerdos sanitarios para los comerciantes de productos comestibles, mejorar la infraestructura, mantener abiertos los canales de diálogo y devolverle la confianza al sector privado de invertir ya que, durante la recesión, Colombia perdió 5 mil empresas que estaban exportando hacia ese mercado, según Giovanni Gómez, director de asuntos económicos de ANALDEX.

Las principales vías que se dejaron mencionadas para intervenir fueron la vía Ocaña-Cúcuta, la Transversal del Catatumbo y la vía Cúcuta-Bucaramanga. Además, también se habló de la integración del Tren del Catatumbo de Norte de Santander con la red férrea nacional.

La comercialización de productos es otro de los desafíos que tiene el país no solo en materia de movilidad asegurando la seguridad del paso de camiones y conductores, sino en regulaciones sanitarias: “En el caso de quienes producimos proteína animal y tenemos movilidad de animales en frontera, tenemos un enorme riesgo frente a un país que perdió desde hace 20 años todo su estatus sanitario en la materia”, comentó Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo Porkcolombia.

La migración como fenómeno aún latente

Según Migración Colombia, la cifra de migrantes venezolanos en el país ascendía a 2.8 millones de personas, con corte de octubre de 2022. El número representa un crecimiento del 67% con respecto al 31 de enero de 2021, antes de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).

Los presentes coincidieron en que, pese a la regulación de las relaciones diplomáticas, la presencia de la cooperación internacional en la frontera sigue siendo vital para continuar viendo el fenómeno de la migración desde una perspectiva más humana. Es decir, que no se relacione frontera únicamente con ofensivas militares para hacerle frente a los grupos armados ilegales que delinquen entre países, sobre todo el ELN y las disidencias de las FARC.

Algunas de las soluciones que se plantearon fueron: la creación de una mesa técnica y de una gerencia de frontera que se encarguen de gestionar recursos para los gastos que conlleva la migración; el desarrollo de políticas públicas para que jóvenes venezolanos puedan acceder a la gratuidad de la matrícula en las universidades públicas colombianas; el fortalecimiento de las tarjetas de movilidad fronteriza; la instalación de consulados en ambos territorios, entre otras.

“La frontera entre Colombia y Venezuela son 2.200 kilómetros por donde hay infinidad de trochas. Allí es donde falta la acción institucional de ambos países. Si no se avanza en eso desde el punto de vista de la seguridad e influencia de actores armados en la frontera, el tema humanitario para los migrantes seguirá siendo crítico”, explicó Diógenes Quintero, miembro de la Cámara de Representantes.

A nivel regional, algunos departamentos han desarrollado sus propios programas para afrontar el fenómeno migratorio. En Norte de Santander, por ejemplo, se están atendiendo a más de 56 mil niños y niñas en el sistema educativo. “Desde 2015 hasta 2022, Norte de Santander tuvo el gran reto de afrontar fenómenos de crisis relacionados con el cierre de frontera (...) La deuda que hoy tiene la Nación con el departamento por la atención a población migrante suma ya 308.000 millones de pesos”, agregó el Silvino Serrano, gobernador de Norte de Santander.

Una de las mayores exigencias de este departamento, al ser, probablemente, el que más se ha visto afectado por el conflicto con el vecino país, es que la frontera sea más activa y que ciudades capitales, como Cúcuta, no sean vistas solo como puentes fronterizos, sino como nodos de desarrollo económico y social, pues la relación entre países, mencionaron, no es solo entre gobierno, sino también entre sociedades. El gobierno establece los marcos, pero el sector privado hace los negocios y la sociedad civil es quien se ve o no beneficiada de las políticas.

¿Es viable que Venezuela sea un aliado energético para Colombia?

La idea no tuvo una acogida del todo favorable entre los presentes, sobre todo tomando como ejemplo los problemas derivados de la dependencia energética entre países que se está evidenciando en Europa tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, las importaciones harían que se eleven los costos de los servicios y, para algunos, representaba un poco contradictorio considerar esta posibilidad teniendo en cuenta que Colombia posee reservas de petróleo y gas.

Asimismo, los presentes coincidieron en que no se puede hablar, aún, de relaciones comerciales en el sector energético con un país que no es del todo capaz de garantizar el suministro de servicios básicos a su propia población. De hecho, solo en el mes de julio de 2022, el Comité de Afectados por los Apagones registró que los dos estados más afectados por apagones son, precisamente, fronterizos con Colombia: 3.789 cortes en Zulia y 1.890 en Táchira.

Además, las agendas medioambientales tampoco van en la misma dirección. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro habla de descarbonización y transición hacia energías limpias, Nicolás Maduro aún no ha mostrado disposición política para volver a Venezuela hacia estos temas.

