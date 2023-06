Atlántico: el extraño traslado de mesas de votación para las próximas elecciones

Con una sorpresiva noticia se toparon los habitantes de Polonuevo, Atlántico, al conocer una medida adoptada por la Registraduría que consiste en fusionar los únicos dos lugares de votación del pueblo y trasladarlos a una zona rural alejada de la comunidad, causando descontento, pues esto complica el acudir de la ciudadanía a las urnas.

Inicialmente las mesas de votación estaban ubicadas en las instituciones educativas Madre Bernarda y María Emma, pero ahora operarán en la institución educativa técnica San Pablo de Polonuevo, que se encuentra a poco más de un kilómetro del pueblo.

Para denunciar el tema, la personera de Polonuevo, Olga Lucia Orellano, pasó por los micrófonos de Sigue La W.

“Es la decisión unilateral de la Registraduría en una institución que queda a las afueras, que incluso esta ubicada sobre la vía nacional que conduce de Polonuevo al municipio de Santo Tomás, tendríamos que deshabilitar un carril para darle garantías a las personas que se trasladarán para votar”, denunció la personera.

Sigue La W contactó al registrador de la región, quién pese a no dar la entrevista al programa, aseguró que la ciudadanía podría ir caminando al sitio, pues “quedaba muy cerca”, algo que contradijo la personera.

“Estamos hablando de uno o dos kilómetros para los del casco urbano, sin contar las veredas, suponiendo que ese no es el problema, hay que entender la seguridad democrática, en ese recorrido hasta la institución no hay nada, no hay barrios ni nada, es peligroso pues ni siquiera hay medios de transporte”, cerró.

Finalmente, se expuso la necesidad de dar garantías y seguridad a la ciudadanía de votar.

Escuche el caso completo en Sigue La W: