Núcleo arrocero del Meta asegura que no hace siembra excesiva para luego pedir incentivos

En entrevista con La W el pasado 22 de junio, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se pronunció sobre la siembra excesiva de arroz asegurando que “es como una siembra a propósito para quebrarse” y que esto se veía con frecuencia en los productores del cereal de los llanos orientales.

Ante estas declaraciones, que causaron molestia en el gremio, este medio consultó directamente con el Núcleo Arrocero del Meta, el cual rechazó las afirmaciones de la titular de la cartera del agro.

Fernando Murillo, representante del Núcleo Arrocero del Meta, dijo: “Los llanos orientales son el mayor productor de arroz del país, maneja el 47% (de la producción). Nosotros no sembramos indiscriminadamente, la zona del Meta ha bajado el área sembrada de arroz, mucha se ha ido para palma africana y para este 2023 en particular se fueron más de 8.000 hectáreas a siembras de maíz; si bien ha venido crecido en Casanare, este año también está aparentemente contenida el área de siembra, pero lo que nosotros hacemos es abastecer el país en las épocas donde no se siembra”.

Así las cosas, el representante de los productores de arroz del Meta aseguró que sin duda alguna la estrategia de mantener el incentivo al almacenamiento es necesaria y que de igual forma se necesita el apoyo del Gobierno Nacional.

Agregó: “Esto tenemos que definirlo dentro de lo inmediato, lo de mediano y largo plazo, entre lo coyuntural y estructural, de las soluciones que plantea la ministra sobre las estructuras de secamiento y almacenamiento, nosotros lo primero que necesitamos es tener riego interpredial, no necesariamente sistemas de riego de 150 millones de dólares, sabemos que no se pueden hacer, pero si necesitamos tener acceso para almacenar el agua”.

En la misma línea, el líder arrocero aseguró que “es necesario contar con políticas de apoyo al mejoramiento de la infraestructura de los Distritos de Riego construidos hace años, ante todo en materia de conservación y operación para que modernicen su infraestructura obsoleta y contribuyan a un uso más adecuado del recurso hídrico y aumentar la competitividad y productividad de sus agricultores”, con lo cual se garantiza que los productores no volverían a acercarse al Ministerio de Agricultura para pedir incentivos al almacenamiento del cereal.

Finalmente, se debe destacar que ante la reciente invitación del Fedearroz a la ministra Mojica para que asista a una reunión extraordinaria donde se puedan abarcar las problemáticas expuestas, la titular de la cartera agrícola a través de su cuenta de Twitter, respondió.

Bienvenido el diálogo. Mientras avanzamos en la transformación de incentivos para que junto con crédito permitan soluciones de fondo, hemos hecho una propuesta cercana a 20 mil millones de pesos para atender el excedente de este año. Ahora estamos a la espera de @InduarrozANDI https://t.co/XgPsIwQk8S pic.twitter.com/sNKFzuQyXq — J. Mojica (@jmojicaflorez) June 23, 2023

Escuhe la entrevista con el representante del Núcleo Arrocero del Meta en La W: