Arroceros piden al Gobierno ajustar importaciones del cereal que llegan desde Ecuador

Representantes de los productores de arroz hicieron un llamado a los Ministerios de Agricultura y Comercio para que en la próxima reunión binacional de gabinetes con el gobierno del Ecuador, se revise la normatividad vigente frente a las importaciones y exportaciones de arroz y se ajuste a las necesidades puntuales de cada país, de tal manera que no se afecte la producción, ni la comercialización, ni el precio de los agricultores nacionales.

La petición se hizo luego de que en los recientes días, el Ministerio de Agricultura expresó a los productores de arroz del país que para el 2021 la siembra del cereal no podía superar las 520 mil hectáreas. Lo anterior con el fin de mantener la rentabilidad y la competitividad del sector, además de evitar una afectación a los productores como sucedió en años anteriores, en especial en el 2017, en el cual se registró una fuerte crisis para el sector con grandes pérdidas.

Ante el escenario, Fernando Murillo, representante del Núcleo del Meta ante el Consejo Nacional del Arroz, dijo “el inventario es alto, si tenemos un área incrementada desmesuradamente podemos llegar a tener una sobresaturación del mercado, que necesariamente va a generar un traumatismo grave de precios, paralelo a eso el Gobierno debe garantizarnos la revisión o restricción en lo posible de las importaciones provenientes de Ecuador y Perú que solamente contribuirían a generar muchos más problemas de mercadeo”.

Finalmente, los representantes de los productores de arroz manifestaron su preocupación ya que los estimativos de inventarios de Arroz Paddy seco para el cierre del presente año, se calculan en una cifra cercana al millón de toneladas, lo que desde ya se considera como un inventario alto y que a su vez pondría en jaque al sector, al no atender las recomendaciones de no realizar un incremento de áreas de siembra en el próximo año, ya que no se podría evitar un sobre abastecimiento del mercado nacional, afectando seriamente los precios para el cereal en épocas de cosecha.