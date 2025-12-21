Video: ‘Cucho’ Hernández firmó la goleada del Real Betis ante el Getafe por LaLiga

Cucho Hernández celebra tras anotar el cuarto gol del Real Betis ante el Getafe CF en LaLiga 2025-26. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Fran Santiago

Termina una jornada más en el futbol europeo, esto también para el Real Betis, que hoy recibió al Getafe CF en el Estadio de La Cartuja por la 17° jornada de LaLiga.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, se ha encargado de hacer el cuarto gol de la noche para firmar la goleada del club de Heliopolis al minuto 60, poniendo el 4-0 en el ‘luminoso’.

Tras un tiro libre de Pablo Fornals que despejó la defensa y un remate de Aitor Ruibal atajado por David Soria, el balón cayó a los pies del colombiano, que no dudó en disparar para firmar su séptimo gol en el campeonato doméstico y el noveno de la temporada.

Así fue el gol del ‘Cucho’ Hernández ante el Getafe por LaLiga:

¡CUCHO HERNÁNDEZ SE SUMÓ A LA FIESTA!



El colombiano marcó el 4-0 de Real Betis ante Getafe en el Estadio de la Cartuja.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisGetafe pic.twitter.com/J3caWeXTwr — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025

