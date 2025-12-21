Fiorentina goleó 5-1 a Udinese y sumó su primer triunfo en Serie A tras 15 partidos sin ganar

Jugadores de la Fiorentina celebran un gol ante el Udinese. FOTO: Andrea Martini/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Los hinchas de la Fiorentina han tenido que esperar a la decimosexta jornada para poder festejar un primer triunfo de su equipo en la Serie A 2025-2026: el histórico club toscano, colista del Calcio, goleó 5-1 al Udinese este domingo 21 de diciembre.

Después de seis empates y nueve derrotas, un entrenador despedido y otro sobre el alambre, la Viola, casi centenaria, pudo por fin tomarse un respiro antes de Navidad.

El partido de este domingo se le había puesto de cara con la expulsión en el minuto 8 del arquero de los visitantes, Maduka Okoye, por haber frenado bruscamente a Moise Kean fuera de su área.

La Fiorentina se adelantó en el minuto 21 gracias a Rolando Mandragora y añadió dos tantos más antes del descanso, por medio del islandés Albert Gudmundsson (42′) y de Cher Ndour (45+5′).

En la segunda mitad, un doblete de Moise Kean al 56’y al 68’ permitió asegurar el triunfo. Entre medias, el francés Oumar Solet había maquillado, en el 66, el revés del equipo de Udine.

Pese a esta victoria, la Fiorentina se encuentra todavía en una situación crítica: con 9 puntos está a cinco unidades del decimoséptimo puesto, el primero de la zona de salvación.

El triunfo parece dar una esperanza de continuidad al entrenador Paolo Vanoli, que reemplazó a Stefano Pioli a principios de noviembre. En caso de una derrota, este domingo su marcha se daba por segura, algo que ahora queda en el aire después de este inesperado rayo de luz.

El Udinese queda por su parte frenado en el undécimo lugar, sin poder aproximarse a los puestos europeos.

En el resto de partidos de este domingo, el Torino, 12º en la tabla, se alejó de la zona de peligro al ganar 1-0 en el campo del Sassuolo que es 9º, con un tanto de penal del croata Nikola Vlasic, mientras que, el Cagliari y el Pisa igualaron 2-2.

Observe el resumen de la victoria de la Fiorentina ante el Udinese:

