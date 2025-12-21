John Mechas, de las disidencias de Calarcá, anuncia cese al fuego indefinido contra fuerza pública

A través de un video que comenzó a circular en redes sociales, John Mendoza, conocido con el alias de ‘John Mechas’ y señalado como cabecilla de las disidencias de Calarcá, informó la decisión de decretar un cese al fuego indefinido contra la fuerza pública, medida que entró en vigencia de manera inmediata.

En su pronunciamiento, el jefe armado aclaró que la determinación no implica una suspensión total de las hostilidades en la región, ya que las acciones armadas continuarían contra otros grupos ilegales con los que mantienen disputas territoriales y confrontaciones activas.

El anuncio se produce en medio del aumento de la violencia en el Catatumbo y en el departamento de Norte de Santander, zonas donde autoridades, gremios y organizaciones sociales han reiterado la necesidad de frenar los enfrentamientos para proteger a la población civil, especialmente durante las festividades de fin de año.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación y evalúan el alcance real de este anuncio, mientras las comunidades esperan que la medida se traduzca en una reducción efectiva de los hechos violentos en la región.