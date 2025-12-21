ELN anunció cese al fuego por Navidad y fin de año: irá del 24 de diciembre al 3 de enero

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese unilateral del fuego durante la temporada navideña y de fin de año.

Según la organización armada, la medida entrará en vigencia a la medianoche del 24 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta la medianoche del 3 de enero de 2026.

“La Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado. El cese al fuego iniciará a la medianoche del 24 de diciembre y finalizará a la medianoche del 3 de enero de 2026”, señaló la organización en su comunicado.

El anuncio se produce pocos días después de que el ELN convocara un paro armado de 72 horas, durante el cual se reportó la instalación de explosivos en vías, la colocación de banderas alusivas a la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos.

Paro armado del ELN

El Ministerio de Defensa informó que, en total, se registraron más de 80 eventos que alteraron el orden público durante el paro armado de 72 horas.

Frente a estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró: “El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población”.

Además, rechazó “con total contundencia” el ataque perpetrado con drones y artefactos explosivos contra una base militar del Ejército en Aguachica, Cesar, ocurrido en la noche del 18 de diciembre, que dejó siete militares muertos y al menos 28 uniformados heridos, quienes permanecen bajo valoración y atención médica.

¿En qué van los diálogos de paz con el ELN?

Actualmente, las negociaciones entre el Gobierno y este grupo armado continúan suspendidas.

Esto, tras la escalada de violencia en la región del Catatumbo, que se prolonga desde hace cerca de un año y ha generado temor y zozobra entre la población.

