“ELN busca apoyar a la ultraderecha, sin la cual no puede vivir”: Petro tras paro armado

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la noche de este jueves 18 de diciembre sobre el reciente paro armado adelantado por ELN en días pasados.

El mandatario afirmó que dicha acción violenta no tuvo la magnitud que, según él, algunos sectores han intentado mostrar. En ese sentido, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La campaña del ELN es para apoyar la ultraderecha, sin la cual no puede vivir”.

Además, el presidente Petro sostuvo que, pese a los hechos violentos registrados, el país no fue paralizado como se ha dicho desde algunos sectores.

“Mató dos policías e hirió a siete civiles y no paralizó ni el país ni medio país, como dice la prensa. Apenas 13 vías remotas y ningún río”, señaló.

En su mensaje, el jefe de Estado también aseguró que el ELN ya no tiene la capacidad operativa que tuvo en el pasado. “Ha perdido su capacidad de antes”, afirmó, calificando a esa organización como “solo un grupo armado de narcos mexicanos e instrumentos de las derechas mundiales”.

Por otro lado, Petro aseguró que pedirá explicaciones a la cúpula y a los mandos del Ejército por la violencia en el Cauca tras la escalada de las disidencias de las Farc.

El presidente Gustavo Petro anunció que “llamará a los mandos del Ejército en la zona” para que entreguen “su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca”, tras la reciente escalada violenta atribuida a estructuras armadas en el suroccidente del país.

“Las órdenes de protección de Buenos Aires y de la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas”, aseguró el mandatario, quien advirtió que “cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”.

Petro fue enfático en señalar que los grupos que hoy ejercen violencia en el Cauca “no están en negociaciones con el Gobierno” y que “no los queremos en negociaciones”, al afirmar que se trata de “grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena”.

