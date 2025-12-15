Internacional

Embajada de EE.UU. en Colombia rechazó amenazas del ELN por paro armado nacional

En su mensaje, Estados Unidos reiteró su apoyo al Gobierno Nacional, a la fuerza pública y a los colombianos.

ELN. Foto: STRINGER/AFP via Getty Images)Estados Unidos. Foto: Getty Images.

A través de X, la Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el anuncio de paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que va hasta el miércoles 17 de diciembre, amenazando a varias ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín, Barrancabermeja, Popayán y Cúcuta.

Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano”, manifestaron.

Añadieron: “Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre”, algo que calificaron como “inaceptable e ilógico”.

Finalmente, reiteraron el apoyo de EE.UU. al Gobierno colombiano, a la fuerza pública y a los colombianos en la lucha contra los grupos criminales.

