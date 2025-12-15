Embajada de EE.UU. en Colombia rechazó amenazas del ELN por paro armado nacional

A través de X, la Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el anuncio de paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que va hasta el miércoles 17 de diciembre, amenazando a varias ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín, Barrancabermeja, Popayán y Cúcuta.

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano”, manifestaron.

Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano.



Pretenden protestar por los derechos de los colombianos,… https://t.co/DALygUwP1n — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 15, 2025

Añadieron: “Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre”, algo que calificaron como “inaceptable e ilógico”.

Le puede interesar:Por paro armado de 72 horas del ELN, refuerzan la seguridad en Risaralda

Finalmente, reiteraron el apoyo de EE.UU. al Gobierno colombiano, a la fuerza pública y a los colombianos en la lucha contra los grupos criminales.

Escuche W Radio en vivo aquí: