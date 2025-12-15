Por paro armado de 72 horas del ELN, refuerzan la seguridad en Risaralda

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que se están tomando decisiones frente al paro armado anunciado por el ELN. Hizo un llamado a la población para mantener la calma y continuar con sus actividades habituales.

Explicó que se trabaja en asegurar la tranquilidad en el territorio mediante la activación del plan de seguridad, en el que la Policía y el Ejército Nacional cuentan con puntos estratégicos que requieren especial vigilancia, sobre todo durante la temporada de fin de año.

“Para nosotros, en Risaralda, pues como para muchas partes del país, fue una sorpresa la posición del ELN, grupo al margen de la ley, que manifiesta decretar un paro armado por situaciones totalmente exógenas para nosotros. En esas situaciones, consideramos que en Risaralda debe haber una normalidad, pero eso no exime que se tomen medidas de mantener la fuerza pública en las carreteras, en los sitios que han sido considerados en algún momento críticos por posible presencia de grupos al margen de la ley.”

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción señaló que, en lo que va del año, se han registrado alteraciones del orden público generadas por grupos al margen de la ley como el ELN, incluyendo los 40 cierres de la vía Panamericana que conecta Risaralda con el Chocó.

Cabe recordar que, a través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas, que se extenderá hasta el 17 de diciembre a las 6:00 A.M. Las autoridades han identificado presencia de grupos armados como el ELN en el occidente del departamento.

Según la comunicación del grupo delincuencial, la medida corresponde a una acción de protesta contra las decisiones del gobierno de Donald Trump, calificadas por la organización como “una intervención imperialista y un plan neocolonial” del presidente estadounidense.

En el documento se advierte a la población no transitar por carreteras ni ríos navegables y se aclara que sus unidades de control “respetarán a los civiles y sus bienes”.

Al anuncio del paro se adhirió el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, esta facción señaló que en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá se solicita a los habitantes mantenerse alejados de instalaciones, vehículos y unidades militares y policiales. A su vez, hicieron un llamado a empresas de transporte público y comercios a suspender sus operaciones durante el tiempo que dure el paro.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre la situación, señalando que aumenta el riesgo de interrupción del acceso a bienes y servicios esenciales, principalmente en zonas históricamente más afectadas por la violencia.

La entidad afirmó que estas acciones representan un control territorial ilegítimo que incrementa la posibilidad de confinamientos y desplazamientos forzados de la población civil, además de vulnerar lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, la Defensoría informó que se han activado mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales, con el objetivo de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y de protección.

Por último, desde la terminal de Transportes de Pereira señalaron que las empresas que cubren la ruta hacia el Chocó está suspendida, mientras se analiza la situación.