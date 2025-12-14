Destruyen un explosivo y propaganda del ELN en la vía Panamericana del Cauca

El Ejército y la Policía Nacional destruyeron de forma controlada un cilindro con emblemas del ELN en el sector Mondomo, Cauca, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao.

Así también, fueron retiradas banderas del grupo armado. La vía estuvo cerrada por varios minutos posteriormente fue habilitada.

“Logramos la destrucción controlada de un dispositivo improvisado y propaganda alusivas a grupos terroristas. La acción oportuna, bajo el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad y en coordinación con las autoridades civiles, garantizamos la libre movilidad sobre la vía Panamericana y la protección de la población civil”, dijo el comandante del equipo EXDE del Ejército, cabo tercero Juan Estevan Adarve.

Entre tanto, el Departamento de Policía Cauca denunció que en diferentes puntos de la región, principalmente, sobre la vía Panamericana fueron instalados banderas y grafitis de la estructura armada ilegal.

El coronel Yerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca manifestó que, “de manera inmediata, los uniformados realizaron labores de verificación, patrullaje y control en los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao, procediendo al retiro de los elementos instalados”.

Las autoridades señalaron que uniformados del Ejército y la Policía hacen presencia sobre el corredor internacional para garantizar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de la población.

Estas acciones delincuenciales harían parte de paro armado anunciado por el ELN. Ante la situación, empresas de transporte público suspendieron algunas rutas.

