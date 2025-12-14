Autoridades neutralizaron ataque terrorista en la vía Cúcuta-Pamplona
La acción militar se da en medio de la preocupación que tienen las comunidades en Norte de Santander por el paro armado decretado por el ELN.
En desarrollo de operaciones militares se logró la neutralización de una acción terrorista con artefactos explosivos en la vía que conduce de Cúcuta al municipio de Pamplona, Norte de Santander.
- Vea aquí: Por más de 15 minutos, el ELN atacó con ráfagas de fusil la estación de Policía en Puerto Santander
Una vez asegurada la zona y cumplidos los protocolos, técnicas y tácticas para la neutralización de explosivos, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, del Ejército Nacional, realizó la destrucción controlada del artefacto explosivo, sin generar ninguna afectación más allá del cierre preventivo de la vía.
- Lea aquí: No nos dejaremos amenazar: Petro ordenó a FF.MM. y Policía atacar a ELN tras anuncio de paro armado
De esta manera, el Ejército Nacional continúa desarrollando acciones que contribuyen a salvaguardar la vida y tranquilidad de las comunidades.