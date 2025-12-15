Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en Colombia por paro armado del ELN

Ante el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la representación diplomática de Estados Unidos en Colombia activó una alerta dirigida a sus ciudadanos que se encuentren o planeen viajar al país. La medida rige desde el domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la mañana, y se mantendrá hasta el miércoles 17 a la misma hora.

En el aviso, la Embajada recomienda no viajar a Arauca, Norte de Santander y Cauca con excepción de Popayán, así como evitar la franja fronteriza con Venezuela. Además, sugiere reconsiderar desplazamientos al resto del territorio nacional durante los días de la acción armada.

Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano.



Pretenden protestar por los derechos de los colombianos,… https://t.co/DALygUwP1n — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 15, 2025

El comunicado también insiste en mantener un alto nivel de alerta, no interactuar con personas armadas, evitar concentraciones masivas, conservar un perfil discreto y seguir de manera permanente la información de los medios locales.

El ELN, catalogado por Washington como Organización Terrorista Extranjera, justificó el paro como una protesta contra lo que denominó un “plan neocolonial” del gobierno de Donald Trump en el Caribe. Aunque la guerrilla aseguró que respetará a la población civil y sus bienes, advirtió a los ciudadanos que no se acerquen a fuerzas militares para “evitar incidentes”.

Este tipo de paros armados suele implicar restricciones al transporte por carreteras y ríos, limitaciones a la movilidad de la población, cierres forzados de comercios y amenazas contra quienes no acaten las órdenes del grupo.

Escuche W Radio en vivo: