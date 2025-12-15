Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, sufrió fractura vertebral

María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025, durante una conferencia de prensa en Oslo. Foto: Equipo de prensa de María Corina Machado

El equipo de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, confirmó este 15 de diciembre que la líder de la oposición venezolana sufrió una fractura vertebral al momento de su salida de Venezuela.

La confirmación se produce luego que el medio noruego, Aftenposten, publicara la información que obtuvieron de fuentes con conocimiento de la situación que indicaron que Machado fue atendida en el Hospital Universitario de Ullevål, en Oslo y que los médicos habrían detectado varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

Según detalla el medio noruego, se cree que la lesión se produjo cuando huyó de Venezuela en una pequeña embarcación pesquera el lunes de la semana pasada. El trayecto en barco fue extremadamente dramático, no solo por su duración, sino también por las muy malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y oleaje elevado.

“El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto implicó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, declaró a Aftenposten una fuente conocedora del caso.

Está lesión, indicó Aftenposten, ha llevado a Machado a prolongar su estancia en Noruega mientras espera las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir.

Vale recordar que Machado indicó en declaraciones a los medios en Oslo que planeaba tener un control médico luego de permanecer casi un año en clandestinidad en Venezuela.

Su equipo indicó que, por ahora, no se darán más detalles de su condición pero que se mantiene su objetivo de regresar a Venezuela.