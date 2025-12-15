Es una evidencia del fracaso de la política de paz: Galán tras anuncio de paro armado del ELN

Luego del anuncio del ELN de entrar en paro armado durante 72 horas y en afectar varias ciudades del país, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán rechazó las amenazas al país y cuestionó la política de paz total del Gobierno.

“Hace tres años nos dieron que en tres meses se acababa el ELN. Y hoy vemos que eso no es así. Y vemos un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país y después de un fallido ejercicio de diálogo de paz, vemos al ELN con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública en particular”, dijo Galán.

Y agregó, “rechazamos eso. Es una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando, que tiene que ser revisada y replanteada”.

Ante la situación, Galán confirmó que se han tomado todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la capital y para respaldar a la fuerza pública de ciudad.

Le puede interesar: Se redujo en 45% la operatividad desde la Central de Transporte de Cúcuta por paro armado del ELN

“Nosotros acompañamos y apoyamos a la fuerza pública y en este caso se han tomado las medidas necesarias preventivas dando alertas en aquellos sitios y puntos donde hay que estar alertas para garantizar que se reduce el riesgo que ocurra”, concluyó.