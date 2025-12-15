Es una evidencia del fracaso de la política de paz: Galán tras anuncio de paro armado del ELN
El mandatario de la capital confirmó que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en Bogotá.
Luego del anuncio del ELN de entrar en paro armado durante 72 horas y en afectar varias ciudades del país, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán rechazó las amenazas al país y cuestionó la política de paz total del Gobierno.
“Hace tres años nos dieron que en tres meses se acababa el ELN. Y hoy vemos que eso no es así. Y vemos un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país y después de un fallido ejercicio de diálogo de paz, vemos al ELN con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública en particular”, dijo Galán.
Y agregó, “rechazamos eso. Es una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando, que tiene que ser revisada y replanteada”.
Ante la situación, Galán confirmó que se han tomado todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la capital y para respaldar a la fuerza pública de ciudad.
“Nosotros acompañamos y apoyamos a la fuerza pública y en este caso se han tomado las medidas necesarias preventivas dando alertas en aquellos sitios y puntos donde hay que estar alertas para garantizar que se reduce el riesgo que ocurra”, concluyó.