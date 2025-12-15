“Si nos agreden de afuera, el pueblo mirará de nuevo las montañas”: presidente Petro

En la noche de este domingo, 14 de diciembre, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Antonio García, comandante del ELN, quien le recordó el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Petro lanzó una dura crítica contra el jefe guerrillero y sectores de la izquierda que, según dijo, “entregaron su corazón a la codicia”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el caso de la UNGRD “no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia”. Esto en referencia a Olmedo López.

Además, Petro sostuvo que lo mismo ocurrió con Antonio García, a quien acusó de haberse apartado de los principios políticos y éticos que decía defender. Según el presidente, por esa razón, la ciudadanía no acata los llamados a paro del ELN y, por el contrario, saldrá a celebrar las fiestas de Navidad “sin miedo” .

El jefe de Estado insistió en que su Gobierno mantiene la orden de no matar durante las festividades y defendió que el pueblo colombiano no respalda la violencia ni las amenazas armadas. Sin embargo, cerró su mensaje con una advertencia política y simbólica: “Si nos agreden de afuera, el pueblo mirará de nuevo las montañas”.

El ELN anunció un paro armado nacional de 72 horas que iniciaría el domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y finalizaría el 17 de diciembre. Esto ante las posibles intervenciones de Estados Unidos en Colombia, América Latina y el Caribe.

“Las fuerzas populares colombianas protestamos contra las amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de Trump, que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”, aseguró esta organización criminal.

Tras lo anterior, indican que “en contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos: Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 am”.

