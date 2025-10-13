“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN”: presidente Gustavo Petro

A través de su cuenta en la red social X, en la mañana este lunes, 13 de octubre, el presidente Gustavo Petro volvió a plantear la posibilidad de reiniciar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto tras estar suspendidos desde hace varios meses.

El mandatario, además de explicar los contactos que se han hecho con el Clan del Golfo para un posible diálogo en Qatar, también reveló las intenciones que se tienen para activar los diálogos con el ELN.

“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia. No sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, afirmó.

En septiembre de 2025, vestido de camuflado y desde las selvas de Colombia, Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, reapareció ocho meses después de que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz con la guerrilla.

En un video de 17 minutos, Beltrán abordó los múltiples focos de violencia y los combates que sostienen sus filas en departamentos como Norte de Santander, Chocó y Arauca, entre otros. La atención se centraba en la propuesta que la guerrilla podría presentar para retomar las negociaciones, interrumpidas por la escalada de violencia en la región del Catatumbo, producto del conflicto entre el ELN y el frente 33.

“Para que Colombia cambie, cambiamos todos. Entonces, ¿cuál sería la manera de desempantanar el punto donde está hoy el asunto? Pues que el gobierno este o el que llegue respete los dos acuerdos marco que hemos firmado, con Santos en 2016 y con Petro en 2023. El de 2023 es una cualificación y se basa en el de 2016. Entonces el ELN va a respetar eso, va a cumplir eso y le pide al Estado que lo cumpla. Esa es la salida”, aseguró Beltrán.

