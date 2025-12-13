El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Genera mucha zozobra”: secretario de Seguridad de Norte de Santander por paro armado del ELN

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar acerca del anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un paro armado de 72 horas a nivel nacional. Este, según señalaron, iniciará el 14 e irá hasta el 17 de diciembre.

Quintero afirmó que los ataques y la influencia del ELN y los demás grupos armados no se han quedado solo en zonas rurales, sino que ya afectan el área urbana de Cúcuta, la capital del departamento.

“Esto se ha vuelto el día a día en Norte de Santander. Se genera mucha zozobra por lo que viene”, indicó.

“Con los diferentes escenarios en Norte de Santander que hemos tenido históricamente, uno se acostumbra, pero las personas que llegan para estas festividades no”, advirtió.

Ante esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un despliegue militar en todo el territorio nacional, tanto en zonas rurales como urbanas. Por eso, Quintero señaló que con este refuerzo de tropas se deben retomar zonas como Villa del Rosario, “uno de los municipios más afectados, precisamente por el control de la frontera y las trochas por el ELN”.

¿En qué va la mesa de negociación con el ELN?

“Realmente es poca la información tras la ruptura de los diálogos. Sin embargo, por intermedio de la comunidad internacional y la Iglesia se entregaron a 28 personas, es el único avance”, dijo.

Acciones de prevención ante una posible intervención en Venezuela

El secretario mencionó que Norte de Santander es el departamento afectado por la situación de Venezuela, teniendo un masivo éxodo de personas y el permanente cierre de fronteras.

“El martes comenzaremos a hacer ejercicios prácticos ante la posibilidad de los escenarios que se puedan generar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: