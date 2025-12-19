“ELN opera abiertamente en territorio venezolano como si fueran un país soberano”: Marco Rubio

Este viernes, 19 de diciembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio una rueda de prensa en donde se refirió, en algunos apartados, a Colombia y Venezuela.

Dentro de una de sus declaraciones, el secretario Rubio habló sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de mencionar el ataque contra una base militar en Aguachica, Cesar, que deja, hasta el momento, 7 militares muertos y más de 30 heridos.

Allí, Rubio advirtió que “en Colombia debe haber mucha preocupación” por el accionar de esta guerrilla, y en esa línea, reveló que el ELN está operando directamente desde Venezuela.

“¿De dónde operan ellos (ELN)? Abiertamente del territorio venezolano, como si fueran un país soberano , operando abiertamente dentro del territorio venezolano “, aseveró Rubio.

Relaciones con Venezuela

Y es que el secretario de Estado norteamericano llegó a la coyuntura nacional tras hablar de la situación diplomática que viven con Venezuela.

“Esto se trata de algo muy simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos y hay una amenaza regional que existe, y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación, para empezar que es un régimen ilegítimo”, aseguró.

Y agregó: “Segundo, es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son ”.

Por lo anterior, el funcionario estadounidense aseveró que es “difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos".

"Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos. Yo creo que ese es nuestro derecho“, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de Marco Rubio:

