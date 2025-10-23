“Lunático, impopular”: secretario Marco Rubio lanzó duras críticas contra presidente Gustavo Petro

Este jueves, la relación entre Estados Unidos y Colombia amaneció en uno de los puntos más tensos en décadas. El presidente Gustavo Petro ha sido duramente criticado por el senador Marco Rubio, quien lo calificó de “lunático” tras declaraciones del mandatario colombiano contra la administración Trump y los recientes incidentes relacionados con operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en aguas del Pacífico.

Antes de abordar para su viaje a Israel, Rubio destacó que Petro representa un obstáculo para la relación bilateral: “el problema es él”.

Sin duda alguna, como antecedente, esta crisis se ha visto agravada por la revocación de la visa estadounidense de Petro, una medida que refleja el creciente distanciamiento entre ambos gobiernos.

El presidente colombiano ha respondido acusando a Estados Unidos de intentar desestabilizar su Gobierno, lo que ha intensificado la confrontación diplomática y generado alarma sobre el futuro de la cooperación en temas de seguridad y comercio.

La administración estadounidense ha suspendido pagos y subsidios a Colombia, describiendo al presidente Petro como “matón” e insinuando su presunta vinculación con el narcotráfico.

