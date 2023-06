Versiones encontradas sobre una presunta reunión entre Petro y Benedetti

El exembajador Armando Benedetti me dijo anoche que este lunes festivo, en un hotel del occidente de Bogotá, se encontró con el presidente Gustavo Petro que venía del aeropuerto militar de CATAM.

De acuerdo con la versión de Benedetti recibió previamente la razón de la hora y el lugar donde debía estar y el presidente detuvo intempestivamente su nutrida caravana de seguridad, se bajó en ese hotel y se sentó en una mesa reservada con Armando Benedetti, lejos de casi todas las miradas y oídos.

La reunión, siempre de acuerdo con la versión de Benedetti, no parece haber sido tensa porque el exembajador dice que incluso compartieron algunas viandas. De acuerdo con su narración no fue una comida formal pero los dos disfrutaron de unos platos ligeros.

El contenido de la supuesta conversación sigue siendo reservado.

Para tener las dos versiones de la historia le escribí al presidente Gustavo Petro para que me confirmara la realización de la reunión y me respondió esta madrugada en un mensaje de texto que dice: “Hace mucho no lo veo. El lunes festivo lo dediqué en Palacio a consejo de seguridad y de ministros. Llegamos hasta la medianoche organizando la sesión de Gobierno en La Guajira”.

Es decir el presidente desmiente la celebración de la reunión de la que habla el exembajador.

Las relaciones entre ellos empezaron a tensionarse cuando aquí en El Reporte contamos que Armando Benedetti se había llevado a Marelbys Meza, la exniñera de la jefa de Gabinete Laura Sarabia, a bordo de un vuelo charter con destino a Caracas. Diez días después, la trajo de regreso a Bogotá, también en avión privado, horas antes de que la empleada se reuniera con periodistas de la revista Semana.

Luego Armando Benedetti y Laura Sarabia salieron del Gobierno en la madrugada de un viernes, hoy hace exactamente tres semanas –que han parecido tres años por la cantidad de cosas que han pasado– incluyendo la publicación de unos audios por parte de Semana en los que Benedetti le dice a Laura Sarabia: “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca. Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.

También dice: “el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos”.

Benedetti también habló de los recursos que, de acuerdo con su propia declaración, él habría conseguido para la campaña electoral mientras se quejaba de la ingratitud del presidente Gustavo Petro: “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones, y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

Pese a estas afirmaciones, el presidente y el exembajador han seguido comunicándose con parecida asiduidad antes, durante y después del escándalo.

La Procuraduría afirma que el exembajador Armando Benedetti estaba citado a declarar este miércoles dentro del proceso de Nicolás Petro pero que no se presentó. El exembajador me aseguró que la citación no le llegó.

También me dijo que anoche, hacia las 11 de la noche, no le había llegado aún la citación para una declaración en la Fiscalía programada para hoy viernes sobre el tema de la financiación de la campaña presidencial.

El exembajador y su nuevo abogado, el penalista David Benavides, me dijeron que hoy enviarán a la Fiscalía una carta diciendo que no han recibido las citaciones a las diligencias de las que hablan los medios de comunicación.

La carta estará dirigida al fiscal general Francisco Barbosa y o al coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, diciendo que atenderán las diligencias puntualmente.

Y les pido fijarse en este detalle: En la comunicación anticipan que Armando Benedetti hará uso de su derecho a guardar silencio:

“De forma respetuosa me dirijo a usted para manifestarle que, si bien estoy atento a los llamados que me hace la administración de justicia, de cara a la entrevista programada para el día de hoy 23 de junio de 2023, me acogeré a mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Nacional”

El artículo dice que “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

Como el problema no es con la cónyuge, ni con ningún familiar del exembajador; queda muy claro que lo que está buscando Armando Benedetti con su silencio es el derecho a no autoincriminarse.

La carta del exembajador Benedetti a la Fiscalía señala esto porque si bien dice que lo están llamando en calidad de entrevistado, lo que declare podrá ser usado en su contra en el proceso que se le siga por los mismos hechos:

“Lo anterior, porque conocí a través de medios de comunicación que la Fiscalía me incluyó en la lista de investigados en un caso de presunta corrupción en el gobierno nacional. Y aunque formalmente no recibí citación a esta diligencia de entrevista, me enteré de ella por los medios de comunicación, en una nota de prensa donde dice que soy llamado en el marco de un proceso que gira en torno a la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente”.

Culmina Benedetti su carta al fiscal que será enviada en el curso de esta mañana de la siguiente manera: “Es fácil advertir la relación entre la investigación en la que estoy siendo llamado a declarar, y aquella en la que aparezco como indiciado; razón suficiente para ejercer el derecho constitucional a guardar silencio”.

El hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro asegura que no ingresaron dineros por cuenta de Armando Benedetti. La justicia es la llamada a determinar quién dice la verdad sobre este asunto.