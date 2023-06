Conflicto podría generar una guerra civil en Rusia: parlamentario sobre rebelión de Wagner

Oleksandr Kornienko, primer vicepresidente del Parlamento de Ucrania, habló en W Fin de Semana sobre la rebelión del grupo de mercenarios Wagner contra el ejército y las autoridades rusas.

Según explicó Kornienko, “estoy muy precavido con lo que está pasando porque hay mucha propaganda en Rusia, no es verdad que el grupo Wagner va a Moscú, no es verdad que toda esta crisis está pasando. Nosotros tenemos unos analistas que sí reconocen que hay una crisis interna en Rusia y toda esta invasión no provocada a Ucrania el año pasado provocó estos problemas internos, era cuestión de tiempo que esa crisis interna aumentara considerablemente”.

Asimismo, detalló que “sí se genera una guerra civil en Rusia, Putin se verá obligado a retirar sus tropas para defender Moscú y la sede de el Kremlin, dependiendo de las tropas que retire, les facilitará la vida a soldados de Ucrania”.

Por otra parte, el primer viceministro se refirió a las operaciones que podría adelantar Ucrania contra Rusia ante la crisis por los mercenarios. “La posición de Ucrania es que ellos pelean en su territorio (…) sí deben esperar una guerra civil en Moscú y van a estar atentos a lo que pase en Rusia porque eso va a condicionar como Ucrania actúe”.

