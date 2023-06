Magdalena

Conductores denunciaron en redes sociales bloqueos y retenes ilegales en la vía que comunica a Santa Marta con Barranquilla, a pocos metros del peaje de Tasajera, hecho que afecta la movilidad en este sector y que además pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por el lugar.

Una de las afectadas escribió a través de Twitter lo sucedido durante el fin de semana, “les cuento mi experiencia de viajar ayer entre Barranquilla y Santa Marta. Un viaje que, en condiciones normales no pasa de una hora y media se convirtió en una pesadilla por cuenta de los bloqueos ilegales donde, según me informaron después, la fuerza pública no puede intervenir”, trinó Ana Abello, abogada y analista política.

La situación se registra cada que la comunidad de Puebloviejo y Ciénaga bloquean la arteria vial por falta de servicios públicos, sumado a esas protestas, la exigencia de dinero es otra de las problemáticas en esta zona del país.

Según la afectada, el hecho se presentó a pocos metros del peaje de Tasajera, donde se encontró con un trancón, organizado por habitantes del sector para pedir dinero, “salir de Ciénaga fue una odisea. Fue tanto el temor que escondimos los celulares debajo de la silla, escondimos el poco efectivo que quedaba en los zapatos, documentos y tarjetas dieron a parar entre las ranuras de las sillas y lo que comenzó con billetes de 5.000, pasaron a 2.000 y al final monedas”, precisó la afectada.