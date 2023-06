¿Qué dijo alcalde de Duitama de comunicado de gestora social sobre aval del liberalismo?

Tunja

El alcalde de Duitama (Boyacá), David Ortega, dijo que la decisión de su hermana y gestora social del municipio, Catalina Ortega, de rechazar el aval que el Partido Liberal le dio Alexander Serrato como candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones regionales, no refleja la posición de la Administración Municipal en el entendido que no se puede involucrar en campañas políticas.

“No tiene ningún vínculo laboral con la Administración Municipal, no maneja recursos públicos y no tiene ningún poder de decisión en el trabajo de la Administración Municipal, y es una ciudadana que tiene sus posiciones políticas y hacen parte de sus expresiones como ciudadana”, dijo.

A la pregunta de si el comunicado de la gestora social le hace daño al Gobierno Municipal, el alcalde Ortega respondió que no porque su hermana se dedica desde el año 2013 hace activismo social con las diferentes comunidades de Duitama.

“Ella no tiene vínculo laboral con la Alcaldía. Además las gestoras sociales no pueden limitar sus derechos políticos, ella hace una manifestación que nace de su corazón y pensamiento. De hecho no estoy de acuerdo con unos apartes que manifiesta, pero es una persona libre y autónoma de expresarse”.