¿Cuándo las parejas deben asistir a terapia sexual? Experto explica

Las relaciones en general que conforma el ser humano con otro símil siempre puede llegar a diferentes puntos o momentos en donde haya problemas, es el caso de las relaciones de pareja, en donde por varias razones se puede llegar a transgredir el ámbito sexual que existe entre estas personas.

Por este motivo, Fernando Rosero, sexólogo habló en los micrófonos de Salud y Algo Más sobre el tema y explicó puntualmente en qué momento se debe asistir a este tipo de terapias en pareja.

“Podríamos resumirlo de manera general y es que cuando uno está insatisfecho o tiene un problema que a uno no le permita tener una vivencia sexual positiva es hora de consultar. La palabra seria insatisfacción, cuando hay malestar es el momento para ir”, dijo sobre el momento en donde se debería asistir a este tipo de especialistas y terapías.

Y por la misma línea, enfatizó en que “es erróneo pensar que se debe ir a terapia cuando uno está muy mal”. Ya que según dijo, es cuando haya esa insatisfacción o ese malestar que se debe ir.

Por otro lado, mencionó que “a pesar de llevar muchos años con una pareja muchas veces hablar de estos temas no es fácil, que esta mal porque van a pensar mal de nosotros”, dijo, pero que no es así, que “no hay nada mejor que hablar de esos temas”.

Dijo, además, que “encontramos que muchas parejas asisten a una terapia con problemas sexuales cuando ha transcurrido mucho tiempo y uno de los primeros llamados es que cuando exista algo de insatisfacción, se debe manifestarlo a la pareja; esa es la piedra angular”, añadió.

Puntualizó que es importante “tener un dialogo abierto con función en las expectativas que tenemos en la sexualidad”.

Y adicionalmente que “la palabra enamoramiento es un estado de estupidez transitoria, cuando uno está enamorado se deja llevar por eso y no puede ser objetivo frente a esas incompatibilidades”.

Siendo estos “los gustos incompatibles del día a día que los dejamos pasar es lo que termina generando una mella o una dificultad. Por ejemplo: ‘mire es que no me gusta tener sexo en las mañas porque es importante el aseo’, pero igual accedo. A futuro puede ser un generador para no querer tener actividad sexual”, dijo.

Finalmente mencionó que en sus terapias “yo no voy a decirle a un paciente lo que tiene que hacer, sino lo que hago es generarle herramientas que por medio de estas pueda encontrar ayuda o soluciones a sus problemas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: