Se aplazó audiencia de Walt Nauta, mano derecha de Trump, por documentos clasificados

Dentro del edificio de Justicia Federal James Lawrence King en Miami, se llevó a cabo la primera audiencia en la que Walt Nauta estaba programado para comparecer a las 9:45 hora local, acusado de ayudar a Trump a ocultar documentos clasificados. La audiencia de Nauta se aplazó para el jueves 6 de julio, porque según su defensa, Stanley Woodward, no pudo salir del aeropuerto de Newark porque su vuelo junto con otros 500 vuelos más, fueron cancelados debido a las altas temperaturas en la costa este de los EE.UU.

El juez jefe magistrado del caso, Edwin Torres dijo que esta no era una conducta no aceptada, por ende, no será tomada como una ofensa punitiva para su caso. Para el Consejo Especial del Departamento de Justicia se presentaron los abogados recusantes David Harbach, Karen Gilbert, Michael Thakur y Jay Bratt, el último presionó a la corte para que la fecha a la que fuese aplazada la nueva audiencia fuera antes del 14 de julio donde se espera que haya un prejuicio ante la jueza Cannon.

Según la acusación, Nauta ayudó a empacar las cajas de Trump antes de dejar la Casa Blanca y las movió a diferentes habitaciones en Mar-a-Lago. Se le acusa de retener deliberadamente información de defensa nacional y de mentir a los agentes del FBI durante la investigación.

El señor Nauta no tiene hasta el momento un asesor local, el cual debe asignarse antes de la nueva fecha para la primera audiencia, el 6 de julio, estos pueden representar al presuntamente acusado sin necesidad de que este comparezca, pero si no se hace la debida diligencia, el juez Torres espera ver al señor Nauta ese día.