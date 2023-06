Si la víctima era consumidora le comprábamos droga: sargento Coral ante la JEP

El coronel Efraín Prada, excomandante del Batallón 79 Contraguerrillas, así como el sargento Jaime Coral y el soldado Levis Contreras entregaron testimonios desgarradores sobre su vinculación con falsos positivos en el municipio de Dabeiba (Antioquia).

Uno de los relatos sobre el tipo de manipulaciones que los militares ejercían sobre las víctimas para convencerlas y llevarlas a la muerte era comprarles ropa, drogas y otro tipo de cosas, como lo narró el sargento Coral.

“Nos aprovechábamos de las personas vulnerables con engaños a través de trabajos, alimentación, sudaderas, les dábamos ropa y si dependiendo de la persona si era consumidora le comprábamos sustancias psicotrópicas” dijo ante el auditorio.

Adicionalmente expresó que se retiró de esa práctica criminal en el departamento de Nariño, al hablar con el coronel Fernando Guzmán Ospina: “Le dije yo no vuelvo a hacer estas cosas porque el día que yo me meta en problemas quién me va a ayudar con un abogado, porque sabía que las cosas que se estaban haciendo eran malas”.

Por su parte el soldado profesional Levis de Jesús Contreras reveló que reclutó un total de 40 víctimas provenientes de distintos municipios de Antioquia, para seguir alimentando la máquina de muerte del Batallón Contraguerrillas 79. También vinculó al coronel David Herley Guzmán, señalado de ser un para-oficial, como quien lo vinculó a los paramilitares.

“Fui nombrado por el coronel David Herley Guzmán a ser de las Autodefensas, pertenecía al Ejército Nacional y al mismo tiempo a los paramilitares” sentenció Contreras.

Finalmente, el coronel Efraín Prada contó las presiones y responsabilidades del excomandante de la Brigada 11 del Ejército, coronel Jorge Amor Páez, así como del coronel David Herley Guzmán en la ocurrencia de los asesinatos (señaló al coronel Amor de dar órdenes para los asesinatos).

Según Prada, se dio cuenta que las bajas en combate no eran así, que eran asesinatos y no tuvo “el valor de denunciar, de sacar esa fuerza” sentenció. Asimismo reconoció que preparaban a los soldados para que en la Justicia Penal Militar: “Todos hablaran el mismo idioma” y así “no dar pie a que se abriera alguna investigación”.

Al tiempo aceptó ser responsable del ocultamiento de identidad de las víctimas, porque sabía que esas personas que se traían de otros municipios se les quitaba la documentación, muchas veces se quemaba, se enterraba y el único fin de esa estrategia era que en los reportes no reposara ningún nombre y no se identificara a las víctimas. Incluso admitió participar en el plan criminal aportando armamento

“Reconozco que aporté el arma, un arma que tenía como reliquia y en la que contribuí a este asesinato” dijo Prada.

Asimismo, confirmó que el teniente Jesús Javier Suárez fue asesinado por cuenta de su oposición a los resultados ilegales en combate que estaba perpetrando el Batallón 79.