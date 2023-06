El agarrón entre el creador de Duolingo y la candidata a la Presidencia de Guatemala

Luis con Ahn, fundador de Duolingo, expresó a través de su cuenta de Twitter su deseo de que Bernardo Arévalo, candidato a la Presidencia de Guatemala y principal rival de la exprimera dama Sandra Torres, llegue a la primera magistratura de ese país.

A raíz de esto, Torres, viuda del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), le cuestionó al reconocido empresario guatemalteco, también fundador de Captcha y reCaptcha, que “no le da ilusión” que una mujer sea presidenta de ese país.

En respuesta, von Ahn dijo que escuchó unos audios “que salieron a luz en su campaña pasada donde hay evidencia de cosas turbias”. A su vez, indicó que “Guatemala necesita un gobierno que, en vez de extraer, trabaje para mejorar la situación de sus ciudadanos”.

Los audios a los que se refiere el creador de Duolingo, revelados en 2019 por la prensa local, comprobarían que la candidata conocía que 3.5 millones de dólares ingresaron a la campaña sin haber sido registrados.

Por estos hechos, Torres fue acusada de financiamiento electoral ilícito y cumplió una condena de prisión preventiva. La candidata ha negado los señalamientos y ha argumentado que el caso se trata de “persecución”.

Por otra parte, el informático dijo que “no me gusta que hable de babosadas como el amor a la familia que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza”, aclarando luego que “obviamente me importa la familia”.

En su respuesta, la exprimera dama ignoró los señalamientos de los audios de supuesta financiación electoral ilícita, pero afirmó que elije la vida, la familia y la libertad religiosa “¡aunque le moleste!” (sic).

Además, argumentó que “entiendo que usted piensa que hablar de la familia no es una prioridad cuando se trata de sacar al país de la pobreza, porque usted no sabe que es. Para mí la familia es la base de nuestra sociedad y es fundamental para crear un país más justo y próspero”.

Sandra Torres se enfrentará a Bernardo Arévalo, que pasó de octavo en las encuestas a segundo en la primera vuelta en las elecciones del próximo 20 de agosto, las cuales decidirán el próximo mandatario de Guatemala.