Patti Smith y Soundwalk Collective llegarán por primera vez a Colombia

La poetisa, pintora y escritora estadounidense conversó en La W sobre el viaje que realizará a Colombia junto con Soundwalk Collective. “Tenemos mucha suerte por un arreglo que tenemos con un amigo para presentar la exhibición en el Centro Nacional de Arte de Bogotá, estoy muy emocionada por presentar mi arte y mi último trabajo ‘Correspondences’”.

La ‘poetisa laureada del punk’ también aseguró que “estoy feliz de tener una banda de Rock and roll, pero también me gustan los poemas. Conocía a Soundwalk Collective hace 10 años, tenían una visión similar sobre los poemas y esto me da a mí un escaque porque tengo un gran mundo en el que explorar”.

Sumado a esto, detalló que “Colombia tiene mucho por ofrecer, yo ofrezco mis oídos para escuchar qué piensa la gente, qué puedo aprender, ver el paisaje y ver todo lo que tienen por ofrecer, así que recibo esta la invitación con humildad y con muchas ganas de conocer un nuevo lugar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: