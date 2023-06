Debate: ¿adoctrinar o educar? Gobierno vistió colores de la diversidad LGBTI

El Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall, manifestaciones en Estados Unidos donde la comunidad diversa luchó contra un sistema que los perseguía y que ahora se ha convertido en un día de reivindicación y visibilidad de este movimiento.

El Gobierno Nacional se sumó a la iniciativa por medio de un cambio temporal en los símbolos patrios, así como en Casa de Nariño, utilizando la bandera LGBTI, algo que causó amplia controversia entre distintos sectores del país con opiniones divididas.

La senadora Maria Fernanda Cabal, por ejemplo, manifestó que “uno no celebra los gustos sexuales, uno celebra al mejor estudiante, al mejor empresario y conmemora la muerte de quienes han dado su vida por la libertad”, así como otros mencionaron que esta era la oportunidad de apoyar a un sector invisibilizado.

Por esto, en Sigue La W debatieron el tema Alejandro Michells, abogado activista LGBTI y Samuel Ángel, abogado.

“En el Plan Nacional de Desarrollo que votamos está la protección de la comunidad LGBT, esta es una política que ha permanecido engavetada y que ahora sale a la luz por fin”, dijo el activista.

Por su parte, el abogado Samuel Ángel, opositor también de las cartillas educativas de diversidad sexual mostró su inconformismo.

“Esto es un gran abuso, nosotros nunca votamos porque se mancillara el escudo nacional, porque se abusara de símbolos como la bandera. Si bien se debe respetar a la comunidad diversa, también se debe respetar a todos los colombianos. En Colombia también se mata a nuestros policías, ¿por qué no se les conmemora también? No hay que imponer nada íntimo que cada uno viva en su casa”, aseguró.

Algo que Michells contradijo, demostrando los avances que ha tenido la comunidad diversa.

“A muchas personas les gustaría que estuviéramos encerrados, que no saliéramos a las calles. Aquí los muertos también los ha puesto la comunidad LGBTI, en 2023 van 30 asesinatos. Hay muchas problemáticas, dificultades para entrar a un empleo, a educación. No es que ahora hayamos más, es que ahora nos reconocen más”, dijo.

Ante esto, ángel agregó que “la Casa de Nariño no es la casa de una minoría, es la casa de todos los colombianos. Si se va a hacer un homenaje a personas perseguidas, ¿por qué hace un homenaje a la Policía? Como ciudadano estoy viendo allí algo que no es de los colombianos, es de una minoría, los derechos no son solo para ellos”.

A lo que Michells contestó que “no estamos pasando por encima de nadie, la Procuraduría dijo en el gobierno anterior que la comunidad diversa estaba en una situación crítica, pero engavetaron la propuesta y hasta ahora se está ejecutando”.

Finalmente, ambas partes tuvieron discusión en cuanto a la política pública LGBT, pues mientras el abogado Ángel dijo que pretendían imponerla, el activista Michells mencionó que era una garantía de derechos.

