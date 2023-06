Juzgado ordenó a alcalde de Manizales desbloquear ciudadanos de sus redes sociales

Manizales

Y es que nuevamente mediante una acción de tutela, en contra del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, un fallo del Juzgado Primero Civil Municipal de la capital de Caldas, le ordenó desbloquear de las redes sociales al veedor ciudadano Brayan David Salazar, quien lo denunció por esta situación.

Recordó el señor Salazar que, es la segunda vez que debe recurrir a las instancias judiciales, ya que el año pasado también fue bloqueado, como lo asegura que ha ocurrido con cientos de ciudadanos, vulnerando el derecho a la información por parte del mandatario de los manizaleños.

Explicó que, “a él no le gustan las voces críticas como las nuestras, en las que hemos denunciado la falta de trasparencia y planeación en los proyectos de ciudad que se encuentran en estados críticos, como por ejemplo la Planta de Aguas Residuales de Los Cámbulos, (PTAR), en el que no se explica dónde están los 40 mil millones del anticipo de ese proyecto, así como el carrusel de contratación que dimos a conocer y que a raíz de las múltiples denuncias que hemos hecho, ya la Procuraduría está investigando más de 600 mil millones en contrataciones de Carlos Mario, como también la indagación a funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal”.

Pero añadió que, “lo importante de esta tutela es que exhortan al alcalde Marín Correa, a no bloquear más a la gente y a no vulnerársele ese derecho, donde en la misma respuesta que da el mandatario, acepta que lo está haciendo. Esto es un mensaje para la comunidad, donde se les dice que denunciar vale la pena, que no se queden callados”, puntualizó.

Por otra parte, a través de la asesora de comunicaciones de la Alcaldía de Manizales, se pronunciaron sobre este tema y manifestaron que, “se trató de una tutela interpuesta por el ciudadano Bryan Salazar, que fue negada por carencia actual del objeto, es decir, es un hecho superado porque la persona no se encuentra bloqueada de las redes sociales personales del alcalde de Manizales.

En el fallo de tutela se establece que el manejo de las redes en Colombia no está regulado. Sin embargo, en aras de lograr un diálogo constructivo con la comunidad, el alcalde Carlos Mario Marín no tiene ninguna restricción para los manizaleños en el uso de sus redes, las cuales ha manejado a lo largo de su trasegar en el ejercicio de la gestión publica.

Se insta al accionante Bryan Salazar a usar este medio con respeto, ya que las redes personales del primer mandatario tiene un alcance alto en la ciudad”.

En uno de los puntos del fallo judicial, dice lo siguiente: Exhortar al mandatario Carlos Mario Marín Correa para que en lo sucesivo y hasta que culmine el ejercicio de su cargo, siempre que las cuentas sean utilizadas con fines de difusión de información oficial y relativa a la función pública que desempeña, se abstenga de bloquear a los ciudadanos de las redes sociales de las cuales tiene titularidad, específicamente en lo relativo al señor Brayan David Salazar.

